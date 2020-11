Richardson GMP devient Patrimoine Richardson





Les nouveaux nom et logo marquent le début d'une nouvelle ère de prospérité

Une histoire de succès qui se poursuit au sein du secteur des services financiers

TORONTO, le 16 nov. 2020 /CNW/ - GMP Capital Inc. (GMP ou la Société) (TSX : GMP) a annoncé aujourd'hui qu'à compter de maintenant Richardson GMP Limitée, désormais une filiale en propriété exclusive de la Société, exercera ses activités sous le nom de Richardson Wealth et de Patrimoine Richardson, sur ses marchés anglophone et francophone, respectivement.

Reconnue comme l'une des principales sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada et nommée dans la liste des Meilleurs lieux de travailMC, Patrimoine Richardson mettra à profit les 90 ans d'histoire de la marque Richardson au sein du secteur des services financiers pour saisir les occasions offertes dans le secteur dynamique et en forte expansion de la gestion de patrimoine, dont les actifs d'environ 4 400 milliards de dollars pourraient croître de 75 % pour atteindre 7 700 milliards de dollars d'ici 2028.

« Nous sommes fiers d'être associés à la marque emblématique Richardson, a déclaré Kishore Kapoor, président et chef de la direction de GMP, la société mère de Patrimoine Richardson. Pour nous, la puissance du nom Patrimoine Richardson est symbolique. Ce n'est pas seulement un nouveau nom, un nouveau départ, un nouvel emblème, mais c'est aussi un nom sur la porte, qui garantit l'adhésion à des valeurs, à de longues traditions et à des normes élevées que les familles canadiennes sont en droit de s'attendre de la part des gardiens de leur patrimoine. »

Andrew Marsh, président et chef de la direction de Patrimoine Richardson a déclaré ceci : « Il était impératif que notre nouveau nom et notre nouveau logo reflètent l'évolution de nos activités de gestion de patrimoine et témoignent ouvertement de notre association à la riche tradition de la marque Richardson dans le secteur des services financiers depuis 90 ans. Notre nouveau nom représente l'avenir de la société et notre engagement à continuer de soutenir la solide communauté des meilleurs conseillers au Canada et leurs clients pour qui Patrimoine Richardson fait partie de la famille. »

Plus tard ce mois-ci, GMP Capital Inc. sera rebaptisée Groupe Capital RF Inc. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Patrimoine Richardson et sur la marque Richardson, veuillez visiter le site www.RichardsonWealth.com et pour RF Capital Group Inc., veuillez visiter le site www.rfcapgroup.com.

À PROPOS DE GMP CAPITAL INC.

GMP (qui sera bientôt rebaptisée Groupe Capital RF Inc.) exploite actuellement deux secteurs d'activité : Compensation et Gestion de patrimoine, ainsi qu'un segment Services généraux. Le secteur de la Compensation, chapeauté par Compensation de Titres RF S.E.C. (auparavant GMP Valeurs Mobilières S.E.C.), offre des services de courtier chargé de comptes à Patrimoine Richardson et à d'autres tiers, incluant des services d'exécution des opérations, de compensation, de règlement et de garde, en plus de prendre en charge certains autres services intermédiaires et administratifs et d'autres dépenses associées à la prestation de ces services. Le secteur de la Gestion de patrimoine est dirigé par la filiale en propriété exclusive de GMP, Patrimoine Richardson. Patrimoine Richardson est l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, avec 29 milliards de dollars d'actif sous gestion (au 30 septembre 2020) et 19 bureaux à la grandeur du pays. Les équipes de conseillers de la société, qui continuent de grandir (164 au 30 septembre 2020), sont entièrement dédiées à offrir des conseils stratégiques en matière de gestion de patrimoine et des solutions de placement novatrices adaptées aux besoins de chaque famille, entrepreneur ou propriétaire d'entreprise à valeur nette élevée ou très élevée. GMP est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « GMP ». Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.rfcapgroup.com.

À PROPOS DE PATRIMOINE RICHARDSON

Patrimoine. Prochaine génération.MC

L'une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, Patrimoine Richardson offre des conseils stratégiques en matière de gestion de patrimoine et des solutions de placement novatrices adaptées aux besoins de chaque famille et entrepreneur à valeur nette élevée ou très élevée. Engagée à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles, la société a obtenu la certification d'excellence fiduciaire attribuée annuellement par le Center for Fiduciary Excellence pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de comptes de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été nommée dans la liste des Meilleurs lieux de travailMC au cours des trois dernières années. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.RichardsonWealth.com.

