B. Braun Melsungen AG et Grifols forment une alliance stratégique pour offrir des solutions intégrées pour la préparation et l'administration automatisée et sûre de médicaments

MELSUNGEN, Allemagne et BARCELONE, Espagne, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- B. Braun, l'un des principaux fabricants mondiaux de dispositifs médicaux et de produits et services pharmaceutiques, et Grifols, un des principaux producteurs mondiaux de médicaments dérivés du plasma et fournisseur de technologies et de services pour les hôpitaux, les cliniques et les centres de préparation de médicaments, ont annoncé aujourd'hui un partenariat mondial visant à améliorer le rendement de la production pharmaceutique et la sécurité des traitements.

Dans le cadre de cette alliance, le portefeuille de préparations automatisées de Kiro Grifols et les systèmes de perfusion sécurisés de B. Braun seront combinés en une solution complète de mélange et d'administration automatisés de médicaments. Les entreprises se concentreront immédiatement sur les opportunités en Europe et déploieront progressivement l'offre commune sur d'autres marchés.

La large gamme de conteneurs de perfusion, de dispositifs de mélange et d'administration de B. Braun, qualifiés sur les robots et logiciels des Kiro Grifols, offre aux clients une flexibilité totale pour la gamme complète de mélanges de médicaments toxiques et non toxiques, ainsi que pour les préparations de médicaments individuelles ou par lots.

« Ce partenariat nous permet d'étendre nos produits et services avec les produits de perfusion de B. Braun pour servir l'ensemble du flux de travail, de la commande informatisée du médecin à la préparation et à la documentation automatisées des médicaments dans la pharmacie, en passant par l'administration sécurisée dans le service, tout cela se traduisant par une amélioration des soins aux patients », a déclaré Borja Lizari, directeur général de Kiro Grifols.

« L'intégration des technologies de Kiro Grifols à notre système de perfusion sécurisé apporte une valeur ajoutée aux professionnels de la santé et aux patients en portant le processus complet de préparation et d'administration des médicaments à un niveau de sécurité et d'efficacité encore plus élevé », a déclaré le Dr Meinrad Lugan, membre du conseil d'administration de B. Braun.

À propos de B. Braun

Avec plus de 64 000 employés dans 64 pays, B. Braun est l'un des principaux fabricants mondiaux de dispositifs médicaux et de produits et services pharmaceutiques. Grâce à un dialogue constructif, B. Braun développe des systèmes de produits et des services de haute qualité qui sont à la fois évolutifs et progressifs, et qui, à leur tour, améliorent la santé des gens dans le monde entier.

A propos de Grifols

Grifols est une entreprise mondiale de soins de santé fondée à Barcelone en 1909, qui s'est engagée à améliorer la santé et le bien-être des personnes dans le monde entier. Ses quatre divisions - Biosciences, Diagnostic, Hôpital et Biofournitures - développent, produisent et commercialisent des solutions et des services innovants qui sont vendus dans plus de 100 pays. Grifols, qui compte plus de 24 000 employés dans 30 pays, s'est engagé dans un modèle commercial durable qui établit la norme en matière d'innovation continue, de qualité, de sécurité et de leadership éthique.

