BYD présente la nouvelle technologie hybride DM-i et le nouveau moteur Xiaoyun de 1,5L





Ce 13 novembre, BYD a lancé la technologie hybride DM-i parallèlement à l'annonce officielle de la version à haut rendement du moteur 1,5L Xiaoyun, destinée aux véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). En tant que leader dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle (VEN), les annonces soulignent l'avance de BYD dans la segmentation stratégique de ses technologies hybrides rechargeables. Après avoir défini de nouvelles normes de performance pour les PHEV avec la technologie DM-p, BYD continue à innover avec la DM-i, en donnant cette fois la priorité à une consommation de carburant ultra efficace.

Ce nouveau moteur hybride rechargeable de 1,5 L, très efficace, est spécialement conçu pour la technologie hybride DM-i. Avec un rendement thermique des freins (BTE) de 43%, il est le moteur à essence le plus performant au monde en terme de rendement thermique en production. L'immense rendement énergétique du moteur répond tout à fait aux dernières normes nationales chinoises en matière d'émissions, tout en offrant une expérience de conduite nettement plus douce et plus silencieuse.

La technologie hybride DM-i - De nouvelles avancées audacieuses pour un monde plus économe en carburant

Dans le récent plan de développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle (2021-2035) du gouvernement chinois, les VEN devraient représenter 20 % des ventes totales de véhicules neufs en Chine d'ici 2025. Parmi ceux-ci, les PHEV présente un immense potentiel.

En tirant parti de sa stratégie de double plate-forme, les technologies hybrides bimodes (DM) de BYD - la DM-p et la DM-i - améliorent encore la compétitivité des VEHR par rapport aux véhicules à carburant traditionnel.

La plateforme DM-p, qui met l'accent sur des performances exceptionnelles, fournit une puissance qui dépasse celle des grosses voitures à carburant. Cela a suscité l'intérêt des groupes de consommateurs qui se soucient fortement de la protection de l'environnement et des modes de vie durables, tout en ayant des attentes élevées en matière d'expérience de conduite.

Les nouveaux modèles équipés de la technologie hybride DM-i bénéficieront de nombreuses améliorations, notamment plus de réductions de la consommation de carburant, une accélération plus rapide, une conduite plus souple et plus silencieuse et une alimentation électrique plus respectueuse de l'environnement. Par rapport aux voitures à carburant traditionnel, les véhicules équipés de la technologie hybride DM-i se distinguent comme des produits supérieurs, car ils améliorent l'expérience de conduite tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. En outre, les prix des modèles équipés de la technologie hybride DM-i sont similaires au coût (taxes et redevances incluses) des véhicules à carburant du même type provenant de l'étranger. Cette situation est considérée comme un changement significatif dans la concurrence entre les VEHR et les véhicules à carburant, ce qui a un impact sur la perception des VNE par les consommateurs et le marché.

Eric Li, Directeur général adjoint de BYD Auto Sales, a déclaré : « BYD a toujours insisté sur l'autonomie pour construire sa technologie de base. Grâce à nos avantages dans les nouvelles technologies énergétiques, nous avons réalisé des percées majeures dans plusieurs domaines clés. L'hybride DM-i va accélérer rigoureusement le remplacement des voitures à carburant traditionnel par des véhicules à énergie nouvelle. »

Le moteur Xiaoyun - Une technologie de pointe pour une efficacité thermique optimale

Le rendement thermique ultra-élevé du Xiaoyun est alimenté par une multitude de caractéristiques techniques innovantes, qui lui permettent d'atteindre son taux de 43% de BTE, le plus élevé au monde.

Le Xiaoyun possède un taux de compression (CR) ultra-élevé de 15,5, un rapport B/S accru, un cycle Atkinson pour une meilleure efficacité de combustion, un système de recyclage des gaz d'échappement (EGR) , une série de mesures de réduction des frottements et un système de contrôle du moteur optimisé de manière unique pour un rendement thermique élevé.

En outre, le moteur Xiaoyun tire pleinement parti de l'électrification des modèles hybrides rechargeables, en électrifiant les accessoires et en supprimant le système traditionnel d'entraînement du moteur avant, ce qui réduit encore l'usure et améliore le rendement.

Pour la toute première fois, BYD a mis en oeuvre une technologie de refroidissement divisé pour un moteur. Grâce à des mesures à la demande de la température de la culasse et du bloc-cylindre, cela permet un refroidissement précis et exact pour que le moteur Xiaoyun atteigne des températures optimales de fonctionnement. En atténuant les pertes de chaleur, cela permet de raccourcir de 15 à 20 % la durée de réchauffement du moteur après un démarrage à froid, ce qui réduit la consommation de carburant et les émissions de carbone pendant le processus.

Afin de réduire considérablement le bruit, les vibrations et les secousses , le moteur a été spécialement optimisé pour le vilebrequin, les roulements, le bloc-cylindre, le collecteur d'admission, le collecteur d'huile, le couvercle de distribution, le couvercle de culasse et les autres composants du système hybride rechargeable.

