PerkinElmer lance une nouvelle solution logicielle UPLC, UHPLC de nouvelle génération





PerkinElmer, Inc., a présenté aujourd'hui la plateforme LC 300tm et le logiciel SimplicityChromtm, et combine ainsi les capacités de la chromatographie liquide haute performance avancée (CLHP) et de la chromatographie liquide ultra haute performance (UPLC) avec le contrôle intuitif de l'instrument et l'analyse des données. La nouvelle solution permet d'accélérer les entrées, d'harmoniser le test et de rendre l'opération conviviale afin de renforcer la productivité des laboratoires de diverses industries travaillant à satisfaire les objectifs et exigences de qualité et de réglementation.

« Que ce soit le test des aliments pour détecter les additifs, du cannabis comestible pour sa puissance, des excipients médicamenteux pour leurs impuretés ou des produits cosmétiques pour les préservatifs, les scientifiques doivent avoir recours à des technologies d'analyse ultra-modernes et faciles à utiliser. Notre nouvelle solution LC offre aux laboratoires la rapidité, la puissance et la simplicité qu'ils veulent, ainsi que la sensitivité et la précision qu'il leur faut pour satisfaire les attentes des consommateurs et les exigences réglementaires rigoureuses », a déclaré Suneet Chadha, VP et DG des marchés appliqués, PerkinElmer.

Conçu pour fournir des écoulements de gradient ultra-précis et une dispersion réduite, le nouveau système LC 300 donne des résultats rapides et précis aux clients opérant dans le secteur alimentaire, du cannabis, pharmaceutique et chimique. L'autoéchantillonneur du système LC 300 possède un four de colonne encastré et un écran LCD couleur de haute visibilité qui affiche les résultats clés, sans qu'il ne soit nécessaire de se connecter au logiciel du système de données de chromatographie. La plateforme versatile présente plusieurs options de détection et un support périphérique tiers pour les systèmes SCD disponibles sur le marché.

Le logiciel accessoire CDS SimplicityChrom de PerkinElmer a été développé suite à de vastes études sur l' expérience utilisateur et l'interface. Il offre des flux de travail hautement intuitifs et personnalisables pour la productivité renforcée et l'harmonisation de l'analyse des résultats. Le logiciel fournit les outils nécessaires à garantir la conformité au règlement 21 CFR Partie 11, à économiser du temps, réduire l'effort et l'investissement. Il émet des alertes concernant l'usage du consommable et la maintenance requise afin de réduire le temps d'indisponibilité.

Enfin, la nouvelle plateforme LC a été conçue en vue de permettre une installation rapide ; et ensemble avec le portefeuille des applications, les procédures standard d'opération, les consommables de PerkinElmer, et OneSource® Laboratory Services, les clients peuvent rapidement établir ou transférer leurs méthodes, et atteindre des temps de chargement importants tout en satisfaisant les pressions de la conformité.

À propos de PerkinElmer

PerkinElmer permet aux scientifiques, aux chercheurs et aux médecins de relever les défis les plus complexes dans les sciences et les soins de santé. Avec pour mission d'innover pour un monde en meilleure santé, nous apportons des solutions uniques destinées aux marchés des diagnostics, des sciences du vivant, alimentaires et appliqués. Nous mettons en place des partenariats stratégiques avec des clients pour fournir plus rapidement des informations plus précises étayées par une connaissance du marché et une expertise technique approfondies. Notre équipe dédiée, qui compte environ 13 000 employés à travers le monde entier est passionnée à travailler pour créer des familles en meilleure santé, à améliorer la qualité de vie et soutenir le bien-être et la longévité des personnes partout dans le monde. La Société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 2,9 milliards de dollars en 2019, a une clientèle couvrant plus de 190 pays, et figure à l'indice S&P 500. Pour plus de renseignements, veuillez composer le 1-877-PKI-NYSE, ou visitez le site www.perkinelmer.com.

