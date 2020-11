Règlement des litiges liés aux brevets entre Arçelik A.?. et LG Electronics Inc





ISTANBUL, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Arçelik A.?. et LG Electronics Inc. ont récemment réglé tous leurs différends en matière de brevets concernant la technologie de fabrication de la glace dans les réfrigérateurs et la technologie des machines à laver. Par conséquent, les poursuites en Allemagne, en France et en Espagne ont pris fin. Les deux parties se réjouissent que ce règlement mette fin aux poursuites, ce qui leur permettra de se concentrer sur leurs affaires respectives. Les modalités détaillées du règlement demeurent confidentielles.

À propos d'Arçelik

Avec plus de 30 000 employés dans le monde, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des agences commerciales et marketing dans 34 pays et 22 sites de production dans 8 pays, Arçelik propose des produits et services dans près de 150 pays. En tant que deuxième entreprise d'appareils électroménagers en Europe selon le classement des parts de marché en fonction de la quantité, Arçelik a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2019. Avec près de 70 % de ses bénéfices provenant des marchés internationaux, Arçelik est le leader de la R et D en Turquie ? détenant plus de 3 000 demandes de brevets internationales à ce jour avec les efforts de 1 600 chercheurs dans 15 centres de R et D et de design en Turquie et bureaux de R et D dans cinq pays.

