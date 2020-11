Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 16 novembre 2020

Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 16 novembre 2020. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. Conférence de presse avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 211 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 123 854. Elles font également état de 15 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 6 626....