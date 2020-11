Investissement de 100 M$ pour les soins à domicile : un baume pour de nombreux aînés, estime le Réseau FADOQ





MONTRÉAL, le 15 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Trois jours après avoir déploré l'absence d'un investissement significatif du gouvernement Legault dans les services et soins à domicile lors de la mise à jour économique du ministre Girard, le Réseau FADOQ salue l'octroi de 100 millions $ de Québec pour bonifier l'offre de services de soutien à domicile.

La plus grande organisation d'aînés au pays estime que cette annonce va aider à réparer la fracture du continuum de soins causée par la crise sanitaire.

« Il y a eu une rupture importante du continuum de soins depuis le début de la pandémie. Nos membres ont constaté une baisse considérable de leurs offres de services à domicile. Dans le contexte actuel, ces sommes récurrentes que le gouvernement du Québec va octroyer viendront mettre un baume sur le cauchemar vécu par de nombreux ainés », déclare la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Un retard à combler avec les autres pays de l'OCDE

Le Réseau FADOQ rappelle que le Québec a un retard important à combler en termes d'investissement en soins et services à domicile par rapport aux autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Le Québec consacre 1,3 % de son produit intérieur brut aux soins de longue durée pour aînés, ce qui est bien en deçà de la moyenne de 1,7 % présentée par les autres pays membres de l'OCDE. Le Réseau FADOQ juge que cela est incompréhensible puisque le Québec est l'une des sociétés qui vieillit le plus rapidement en Occident.

« C'est un bon signal, mais il faut continuer les efforts, d'autant plus que la très grande majorité des Québécois et Québécoises désirent demeurer chez eux le plus longtemps possible. Les soins à domiciles représentent une approche humaine qui mérite une grande considération. L'annonce d'aujourd'hui permettra de venir rehausser la moyenne québécoise », explique Mme Tassé-Goodman.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

