Hyundai Mobis engage le nouveau cadre dirigeant en charge des ventes mondiales pour l'expansion internationale





- Axel J. Maschka devient Vice-président exécutif de la société, rattaché directement au PDG

- Ancien membre du comité exécutif de Valeo ainsi que de Volvo, il occupait également des fonctions de haute responsabilité chez Bosch et Continental

- Premier cadre non-coréen de niveau exécutif de MOBIS avec plus de 30 ans d'expérience, une croissance des ventes mondiales attendue

SÉOUL, Corée du Sud, 15 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) a annoncé l'embauche de Monsieur Axel J. Maschka comme nouveau Vice-président exécutif, en charge de la division des ventes mondiales. M. Maschka a exercé précédemment les fonctions de Senior Vice Président au sein du Comité exécutif de Valeo en charge du développement des ventes et des affaires.

Après sa formation à l'Université de Stuttgart, dont 2 ans à la prestigieuse Grand École de Telecom Paris Tech, M. Maschka a accumulé 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Originaire d'Allemagne, il a travaillé auprès de plusieurs constructeurs et équipementiers, dont Volvo, Bosch, et Continental. Plus récemment en France, il a servi en qualité de fondateur et PDG à AMA-ADVISORS, une société d'experts-conseils dans la transition à la mobilité électrique.

Il s'est avéré que Hyundai Mobis a fortement apprécié sa performance de gestion ainsi que sa capacité à comprendre les marchés internationaux. M. Maschka a également contribué en tant que membre du Conseil d'administration et du Comité directeur à CLEPA, l'association européenne des équipementiers automobiles.

En tant que nouveau directeur de la division des ventes mondiales chez Hyundai Mobis, M. Maschka se chargera de diriger et de développer l'entité pour obtenir les commandes des constructeurs automobiles européens, nord-américains et chinois, dans le but de surmonter les conditions défavorables du marché mondial automobile dues au COVID-19 et de profiter de la transformation vers les véhicules électriques, autonomes et connectés. Hyundai Mobis, le 7ème fournisseur mondial de pièces détachées automobiles, a connu une croissance continue des ventes liées aux constructeurs autres que Hyundai ou Kia.

Par ailleurs, M. Maschka est la première personne étrangère à être engagée par Hyundai Mobis dans un domaine autre que celui de la R&D. En addition, en tant que cadre dirigeant au plus haut niveau, soit le niveau C, il sera directement rattaché au PDG d'Hyundai Mobis.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le 7ème plus grand équipementier automobile. Fondée en 1977 et basée à Séoul, en Corée du Sud, Mobis vise à devenir un partenaire technologique à vie pour les véhicules et les personnes.

La société a d'excellentes compétences dans le domaine des capteurs, de la fusion des capteurs dans les contrôleurs et de la conception de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Parmi ses produits figurent divers composants d'électrification, des freins, des pièces de suspension et de direction, des airbags, des feux et des produits automobiles électroniques.

Mobis compte actuellement plus de 30 000 employés et fabrique dans plus de 30 régions réparties dans 10 pays. Outre son siège de R&D en Corée du Sud, Mobis dispose de 4 centres de technologie en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

