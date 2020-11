Décès de l'ancien Grand Chef Max One Onti Gros-Louis





NITASSINAN, QC, le 14 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les Chefs de la Nation Innue tiennent à transmettre leurs plus sincères sympathies à la famille, aux proches et à la communauté de monsieur Max One Onti Gros-Louis, ancien Grand Chef de la Nation huronne-wendat.

Nous soulignons son implication, sa contribution et son rayonnement au bénéfice des Premières Nations tout au long de son parcours politique et personnel.

Tous ceux et celles qui l'ont connu et côtoyé se souviendront de sa personnalité et de ses nombreux accomplissements ayant permis l'avancement de la cause des Premières Nations au niveau du Québec, du Canada mais aussi international.

Iame M. One Onti Gros-Louis.

Les Chefs des communautés de la Nation Innue

Ekuanitshit, Chef Jean Charles Piétacho

Essipit, Chef Martin Dufour

Uashat Mak Mani-utenam, Chef Mike McKenzie

Matimekush Lac-John, Chef Réal McKenzie

Nutashkuan, Chef Réal Tettaut

Pakua Shipi, Chef Guy Mesténapéo

Pessamit, Chef Jean-Marie Vollant

Mashteuiatsh, Chef Clifford Moar

Unamen Shipu, Chef Brian Mark

SOURCE Nation Innue

Communiqué envoyé le 14 novembre 2020 à 18:40 et diffusé par :