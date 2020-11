L'APNQL exprime ses plus sincères sympathies à la suite du décès d'un grand leader des Premières Nations, M. Max « One Onti » Gros-Louis





WENDAKE, QC, le 14 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le monde politique des Premières Nations est en deuil, avec le décès de M. Max « One Onti » Gros-Louis, qui a été de l'une des figures marquantes sur la scène régionale, nationale et internationale. Grand Chef de la Nation huronne-wendat pendant plusieurs mandats couvrant plus de trois décennies, le Grand Chef Gros-Louis aura laissé une marque indélébile dans notre histoire collective et dans nos esprits.

«Au nom de l'APNQL, j'offre mes plus sincères sympathies à sa famille, aux membres du Conseil, et à la population de Wendake et à la Nation huronne-wendat. Nous avons perdu un leader politique respecté qui a sacrifié la majeure partie de sa vie à la défense de sa Nation et de nos droits collectifs. Sa contribution et son apport au rayonnement des Premières Nations ainsi que son sens du devoir, de la communauté et de la fraternité ont fait de lui un leader impressionnant dont tout le monde se souviendra. Bien que son départ laisse un grand vide, son imposant héritage politique, culturel et communautaire demeurera inscrit à jamais dans l'histoire, » a déclaré Ghislain Picard, Chef de l'APNQL.

Leader chevronné du bien-fondé des droits des Premières Nations, il s'est fait un porte-parole du respect et de la protection des territoires traditionnels et des ressources des Premières Nations. Reconnu sur la scène internationale, il a représenté avec fierté la culture des Premières Nations lors de diverses tribunes notamment comme secrétaire et porte-parole de l'Association des Indiens du Québec de 1966 à 1973.

