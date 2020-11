/R E P R I S E -- Convocation de presse a Québec - enfants assassinés à Wendake/





QUÉBEC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Madame Emilie Arsenault et monsieur Jean-Guy Arsenault, respectivement mère et grand-père des deux enfants assassinés (Alex et Olivier) à Wendake en octobre dernier, s'adresseront à la presse dimanche le 15 novembre 2020 à 14h à l'endroit suivant :

HOTEL CLASSIQUE

Salle Borduas

2815 Boul. Laurier

Québec (Québec)

H1V 4H3

