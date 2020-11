Déclaration du premier ministre à l'occasion de Bandi Chhor Divas





OTTAWA, ON, le 14 nov. 2020 /CNW/ -

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Bandi Chhor Divas :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés sikhes du Canada et du monde entier pour célébrer Bandi Chhor Divas.

« En ce jour, les sikhs se souviennent de l'histoire du gourou Hargobind Sahib et de sa libération de prison. Selon l'histoire sikhe, le gourou avait refusé d'être libéré à moins que 52 rois innocents ne soient également libérés. Comme le gourou qui croyait que la liberté et les droits des autres étaient plus importants que les siens, Bandi Chhor Divas nous rappelle l'importance du respect, de la liberté et de l'inclusion.

« C'est avec une grande joie que les sikhs célèbrent la fête de Bandi Chhor Divas. Traditionnellement, familles et amis se réunissent pour prier, échanger des sucreries et illuminer leurs maisons et les gurdwaras. Alors que nous poursuivons notre lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, les célébrations de cette année seront différentes, mais elles continueront de nous rappeler qu'il est possible de trouver de la positivité dans les moments les plus difficiles.

« Cette célébration est aussi une occasion de reconnaître les contributions que les Canadiens de confession sikhe apportent tous les jours, surtout en ce temps de pandémie, pour bâtir un Canada plus juste, plus sûr et plus inclusif pour tous.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons une très heureuse fête de Bandi Chhor Divas à tous ceux qui la célèbrent. »

