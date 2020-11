Echosens met en lumière le lien entre diabète et maladie hépatique, préconise une détection non invasive et la surveillance des graisses dans le foie pour stopper la progression de la maladie





Echosens, la société de haute technologie proposant la gamme de produits FibroScan, reconnaît toute l'importance de la Journée mondiale du diabète (14 novembre), soutient la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé, et se joint aux responsables mondiaux de la santé pour sensibiliser l'opinion au sujet de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA) et sa prévalence de 70% chez les patients atteints de diabète de type 2. Il est de plus en plus important de comprendre les troubles hépatiques chez les personnes atteintes de diabète de type 2, à l'heure où les données suggèrent que les personnes souffrant de diabète de type 2 et de SHNA courent un risque deux fois plus élevé de mortalité, toutes causes confondues, par rapport à celles atteintes d'un diabète de type 2 seul.

"Principale campagne de sensibilisation sur le diabète à l'échelle mondiale, la Journée mondiale du diabète touche une audience de plus d'un milliard de personnes dans plus de 160 pays. Cette journée offre l'opportunité de rappeler que la SHNA peut être un facteur contributif du prédiabète et du diabète de type 2", déclare Dominique Legros, PDG du groupe Echosens, soulignant qu'environ 463 millions d'adultes sont touchés par le diabète et que ce chiffre atteindra les 700 millions d'ici 2045. "La graisse dans le foie peut augmenter les risques de progression du prédiabète vers la déclaration de la maladie. Une fois qu'un patient est atteint de stéatose hépatique, le diabète peut devenir plus difficile à maîtriser. Il est dès lors crucial d'obtenir un diagnostic précoce et d'appliquer des changements de mode de vie pour stopper ou inverser la SHNA."

FibroScan, un examen indolore, non invasif et réalisé là où les soins sont dispensés, est capable de mesurer et surveiller le degré de rigidité hépatique et de détecter une SHNA dès ses premières phases alors que la personne est encore asymptomatique. FibroScan peut être utilisé pour écarter la nécessité d'un examen plus poussé, comme une douloureuse biopsie du foie, économisant ainsi du temps et des ressources pour les personnes n'ayant pas besoin de tests supplémentaires.

"Même une perte de poids modérée peut diminuer notablement la graisse du foie chez les patients atteints de SHNA, et jouer un rôle essentiel dans la prévention et le traitement du diabète de type 2", poursuit Dominique Legros. "La Journée mondiale du diabète est l'occasion parfaite pour commencer à promouvoir les initiatives de sensibilisation et aborder le diabète comme un thème central de santé mondiale."

Précurseur dans son domaine d'activité, Echosens a considérablement modifié la pratique du diagnostic hépatique avec FibroScan®, la solution de référence non invasive pour une gestion globale de la santé du foie. FibroScan® est reconnu dans le monde entier comme étant la référence concernant l'évaluation non invasive de la fibrose hépatique et de la stéatose hépatique avec plus de 2 500 publications évaluées par des pairs et plus de 60 recommandations internationales. Echosens a mis à disposition FibroScan® dans plus de 100 pays, permettant ainsi des millions d'examens du foie dans le monde.

