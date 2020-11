Les cabinets d'avocats Faguy & Co. et Morganti & Co., P.C. annoncent qu'une action collective en responsabilité civile et en valeurs mobilières contre David Baazov est autorisée par la Cour supérieure du Québec





Les cabinets d'avocats Faguy & Cie. et Morganti & Cie. annoncent que le 7 août 2020, l'honorable juge Duprat de la Cour supérieure du Québec a autorisé l'action collective contre M. David Baazov dans le dossier no 500-06-000859-179. Les allégations de l'action collective n'ont pas été prouvées et sont contestées par M. Baazov.

Cette action collective est instituée au nom des investisseurs de valeurs mobilières d'Amaya Inc., maintenant connue sous le nom de The Stars Group Inc. ("Amaya" ou "TSGI"), qui ont acquis des valeurs mobilières d'Amaya entre le 1er février 2016 et le 21 novembre 2016 (« Période de l'action collective »), et qui les ont conservées jusqu'après le 22 novembre 2016, sauf le défendeur et les membres de la famille immédiate du défendeur (« Groupe » ou « Membres du groupe »). Vous êtes membre de cette action collective si vous répondez à cette description.

L'action collective prétend essentiellement que le défendeur aurait fait de fausses déclarations dans des documents publics dans le contexte d'une potentielle transaction de privatisation visant Amaya et qu'il devrait être tenu responsable pour les dommages prétendument causés aux Membres du groupe ayant acheté des actions d'Amaya pendant la Période de l'action collective.

Les détails de l'autorisation de l'action collective, y compris le processus permettant aux membres du groupe de s'exclure avant le 16 janvier 2021 sont disponibles en consultant le lien Internet ci-dessous.

Les jugements de la Cour supérieure du Québec et d'autres informations en anglais et en français sont disponibles sur le site Internet des avocats du groupe à l'adresse http://faguyco.com/fr/portfolio/baazov-class-action/; ainsi que sur le Registre des actions collectives à l'adresse:

https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=500-06-000859-179

