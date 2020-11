WellView Allez arrive sur la plateforme de Peloton





CALGARY, Alberta, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Peloton a le plaisir d'annoncer la sortie officielle de WellView Alleztm sur la plateforme Peloton.

WellView Allez est l'évolution de WellView, le premier système de gestion des données sur les puits de forage au monde.

L'interface novatrice et intuitive offre une expérience complètement nouvelle aux utilisateurs. Considérez-la comme l'unique tableau de bord de vos puits. Plusieurs rapports, schémas et suivis des heures (ou toute autre combinaison) apparaissent côte à côte. Les flux de travail configurables guident les utilisateurs dans le chargement, l'examen et le contrôle de la qualité des données. L'utilisateur est accompagné tout au long du processus.

Fiona Hamilton, vice-président des solutions pour le cycle de vie des données sur les puits, a déclaré : « Les flux de travail constituent le coeur de WellView Allez. Ils informent l'utilisateur de ce qui est possible et le guident tout au long du processus de contrôle de la qualité et d'examen. Il faut arrêter de taper et commencer à automatiser. Allez change la donne pour nos clients ! »

À propos de Peloton

La plateforme de Peloton dynamise la transformation numérique des activités liées au pétrole et au gaz par la mobilité, l'automatisation et l'intégration des données en fournissant des solutions relatives au cycle de vie des données sur les puits, au cycle de vie des données de production et à la gestion des données terrestres entièrement intégrées. Aujourd'hui, plus de 600 clients pétroliers et gaziers dans le monde font appel à la technologie de Peloton pour équiper leurs parties prenantes des outils et des informations dont ils ont besoin pour gérer, simplifier et optimiser leurs opérations. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Peloton, consultez le site www.peloton.com.

