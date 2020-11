Rapport sur les ventes des plateformes d'e-commerce « Le festival shopping Double 11 » par Syntun : Ventes totales de 332,8 milliards de yuans le 11 novembre





BEIJING, 14 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le festival annuel de shopping en ligne « Double 11 » a démarré comme prévu. Syntun est un fournisseur professionnel de produits, services et solutions de données de grande taille dans le secteur de la consommation. Selon les données de suivi des ventes des plateformes d'e-commerce pendant le Double 11 2020 publiées par Syntun, le jour du « Double 11 », les ventes des principales plateformes d'e-commerce, étaient de 175 milliards de yuans de 0h00 à 6h00, 222 milliards de yuans de 0h00 à 10h00, 273,2 milliards de yuans de 0h00 à 14h00, et 309,3 milliards de yuans de 0h00 à 19h00.

L'année 2020 est particulière en raison de la COVID-19. L'enthousiasme persistant pour la consommation a dissipé la morosité et la récession provoquées par l'épidémie en Chine. Diverses mesures de vente ont été lancées par les marchands de la plateforme. Non seulement la période de promotions a été allongée, mais de nombreuses nouvelles méthodes ont également été ajoutées. En outre, les nouveaux commerces et le live streaming sont devenus les principaux points forts du « Double 11 » cette année.

Syntun montre que les ventes totales des principales plateformes de commerce électronique pendant toute la journée du « Double 11 » en 2020 ont atteint 332,8 milliards de yuans, et un total de 1,325 milliards de colis express a été généré.

Syntun a révélé que Tmall se classe en première position avec 59 % des ventes. Dans le même temps, JD.com s'est classé deuxième avec 26 % du Festival de shopping en ligne « Double 11 ». Pinduoduo suit avec 6 % des parts de ventes, se positionnant en troisième position.

Pour plus d'informations sur les performances de chaque plateforme d'importation, les 10 premiers secteurs d'activité en fonction des ventes, les 20 premiers fabricants des catégories populaires en fonction des ventes et les 10 premières villes en fonction des ventes, etc., veuillez consulter le PDF ci-joint.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1333072/Syntun.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1333073/PDF.pdf

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 20:22 et diffusé par :