Velodyne Lidar dévoile un capteur à semi-conducteurs révolutionnaire destiné aux systèmes avancés d'aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) et à l'autonomie

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a lancé aujourd'hui sa toute dernière innovation dans sa vaste gamme de capteurs lidar : le Velarray H800. Le capteur à semi-conducteurs Velarray H800 a été conçu pour offrir des performances de classe automobile, et a été élaboré en utilisant l'architecture Micro Lidar Array (MLA) exclusive et révolutionnaire de Velodyne. Combinant perception longue distance et large champ de vision, ce capteur est conçu pour offrir une navigation sécurisée et éviter les collisions dans le cadre des systèmes avancés d'aide à la conduite (advanced driver assistance systems, ADAS) et des applications de mobilité autonome. Le format intégrable et compact du Velarray H800 est conçu pour s'intégrer parfaitement derrière le pare-brise d'un camion, d'un bus ou d'une voiture, ou pour être installé facilement à l'extérieur du véhicule. Le Velarray H800 sera disponible dans le cadre d'une production à volumes élevés, pour un tarif cible inférieur à 500 USD, afin de favoriser son adoption généralisée sur les marchés des véhicules grand public et commerciaux.

« Le lancement du capteur lidar Velarray H800 de Velodyne, qui est le premier d'une gamme de capteurs lidar à semi-conducteurs que nous dévoilerons publiquement, constitue un événement important pour les constructeurs automobiles, et cela pour trois raisons », a déclaré Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar. « Tout d'abord, le Velarray H800 a été spécialement conçu pour les applications automobiles à volumes élevés, grâce aux commentaires de plusieurs clients FEO de premier plan. Il s'appuie sur le réseau mondial de partenaires de fabrication de haute qualité de Velodyne, qui fournissent les quantités élevées dont les constructeurs automobiles ont besoin. Deuxièmement, la technologie exclusive de Velodyne ainsi que son expérience, combinées à notre capacité de fabrication, nous permettent de proposer ce capteur à un tarif cohérent d'un point de vue économique pour les constructeurs automobiles. Troisièmement, le monde entier réclame une amélioration de la sécurité dans les véhicules grand public, et la gamme de produits Velarray la concrétise pour les consommateurs finaux, en créant des routes et des automobiles plus sécurisées pour tous les usagers. »

Le Velarray H800 permet aux constructeurs automobiles de concevoir des solutions ADAS qui contribuent à réduire les accidents de la route ainsi que les blessures et les décès de conducteurs, passagers, cyclistes et piétons. L'Organisation mondiale de la santé indique que les décès annuels causés par des accidents de la route s'élèvent à 1,35 million à l'échelle mondiale.

« Nous souhaitons participer à l'instauration de la confiance du public dans les systèmes de véhicules automatisés », a commenté Marta Hall, fondatrice et directrice du marketing chez Velodyne. « Nous considérons que le Velarray H800 est le premier des nombreux capteurs lidar disponibles qui seront utilisés dans des systèmes destinés à offrir une sécurité performante des véhicules. Velodyne le présente comme un capteur clé pour les systèmes conçus en tant qu'éléments de base pour la sécurité des véhicules. Lorsque le public aura fait l'expérience des avantages associés à des systèmes de sécurité automatisés fiables, il accueillera favorablement davantage de produits comme celui-ci. Nous pouvons sauver des vies grâce à l'ADAS. »

Le Velarray H800 offre des caractéristiques exceptionnelles en termes de portée, de champ de vision et de résolution, afin de soutenir les progrès en matière d'autonomie et d'ADAS, du niveau 2 au niveau 5. Ceci couvre l'intégralité des fonctionnalités ADAS, de l'assistance au maintien de la trajectoire au freinage automatique d'urgence, en passant par les niveaux les plus élevés de conduite automatisée. Ce capteur compact à faible coût peut être associé à la suite logicielle Vella de Velodyne, afin de bénéficier de la gamme complète de fonctionnalités de sécurité.

L'efficacité du lidar pour concevoir un ADAS robuste et riche en fonctionnalités a été reconnue dans le secteur automobile ces dernières années. Plusieurs tests exclusifs ont prouvé la supériorité de la solution basée sur Velarray, là où les systèmes traditionnels basés sur caméra et radar ont échoué. Veuillez consulter ici le livre blanc récemment publié de Velodyne concernant le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB).

Grâce à un champ de vision de 120 degrés horizontaux par 16 degrés verticaux, le Velarray H800 offre une détection exceptionnelle des objets périphériques, en champs proches et aériens, tout en répondant aux cas marginaux sur les routes en pente et sinueuses. Le Velarray H800 fournit des données de perception à une portée maximale de 200 mètres, offrant une distance de freinage sécurisée même à des vitesses d'autoroute. Doté d'une fréquence d'image réglable, le Velarray H800 offre la riche densité de nuages de points nécessaire pour les tâches de cartographie haute résolution et de classification des objets.

S'inspirant des connaissances acquises depuis l'entrée en bourse de la société, Gopalan a commenté : « Au cours des réunions avec les investisseurs ces derniers mois, j'ai reçu de nombreuses questions concernant la feuille de route de Velodyne en matière de capteurs à semi-conducteurs. Bien qu'il se trouve que Velodyne propose des capteurs lidar à semi-conducteurs depuis plus de deux ans, nous utilisions le terme de capteurs "directionnels" pour décrire la technologie lidar à semi-conducteurs de Velodyne. Nous avons saisi l'opportunité du lancement du Velarray H800 pour démontrer en quoi les prouesses technologiques de Velodyne en matière de lidar prennent en charge de nombreux formats et applications. Velodyne entend améliorer la sécurité routière en rendant tous les véhicules plus intelligents. C'est pourquoi nous travaillons sans relâche pour fournir une technologie ADAS que l'on peut dès aujourd'hui déployer sur le marché. Vous assisterez prochainement au lancement d'un plus grand nombre de nos capteurs et produits logiciels, qui offrent au public les éléments de base destinés à la sécurité des véhicules. »

Le Velarray H800 est le premier nouveau capteur de Velodyne à être lancé depuis l'introduction en bourse de la société le 30 septembre 2020. Le capteur inaugure la nouvelle génération de la gamme de capteurs lidar à semi-conducteurs de la société. Il complète et tire parti de l'expertise de Velodyne en matière d'invention, de conception et de délivrance de technologies lidar.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ : VLDR) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations du présent communiqué de presse sont susceptibles de contenir des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « estime », « projeté », « s'attend à », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l'intention de », « croit », « cherche à », « est susceptible de », « fera », « devrait », « peut », « futur », « proposer », ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d'affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l'acceptation finale de ces produits par le marché ; l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; le taux et le degré d'acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d'autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

