La Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (NEO:SCHG.UN) publie ses résultats du troisième trimestre 2020





Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (la « Fiducie »), a annoncé aujourd'hui les états financiers de la Fiducie pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2020.

FAITS SAILLANTS DU T3 2020

Placements de portefeuille

Au 30 septembre 2020, la Fiducie avait investi 24 829 631 $ (31 décembre 2019 ? 32 617 601 $) dans la Société en commandite de portefeuille et 15 931 431 $ dans trois placements privés (31 décembre 2019 ? 10 464 403 $ dans deux placements). La Société en commandite de portefeuille comptait 55 placements (31 décembre 2019 ? 41 placements) d'une valeur marchande de 24 071 488 $ (31 décembre 2019 ? 29 842 900 $) de titres mondiaux liés à l'immobilier et à l'infrastructure négociés en Bourse.

Le portefeuille d'investissement de la Société en commandite de portefeuille demeure liquide et la Fiducie ne prévoit aucun problème pour répondre aux besoins de liquidité de la Société en commandite de portefeuille ou de la Fiducie.

Distributions

Le 14 janvier 2020, Starlight Capital a annoncé les distributions mensuelles de 2020 pour la Fiducie. La Fiducie versera une distribution brute de 0,52 $ par part par an (2019 ? 0,50 $ par part par an), soit une augmentation de 4 % par rapport à 2019. Les porteurs de parts inscrits recevront une distribution mensuelle en espèces de 0,0433 $ par part à partir de janvier 2020 (2019 ?à partir de février 2019 ? 0,04166 $ par part).

Au 30 septembre 2020, la Fiducie a déclaré neuf distributions de 0,0433 $ par part des séries A, C, B et F, et six distributions de 0,0433 $ part de séries B et C pour une distribution totale de 0,3897 $ par part et de 0,2598 $ par part pour chaque série de parts, respectivement.

Changement de désignation de parts

Les parts de série A ont été redésignées comme parts de série C et les parts de série C ont été redésignées comme parts de série A, au choix du détenteur, conformément à la déclaration de fiducie à la valeur liquidative.

Le 30 septembre 2020, les détenteurs de parts de la série A ont reçu 315 828 parts de la série C avec une valeur liquidative de 10,20 $ par part en échange de 330 823 parts de la série A avec une valeur liquidative de 9,73 $ par part. En outre, les détenteurs de parts de la série C ont reçu 6 702 parts de la série A avec une valeur liquidative de 9,73 $ par part en échange de 6 399 parts de la série C avec une valeur liquidative de 10,20 $ par part.

Les parts de série A sont cotées à la Bourse sous le symbole SCHG.UN. Les parts de la série C ne sont pas cotées en Bourse.

Mise à jour sur les retombées de la COVID-19

Depuis la fin février 2020, les marchés financiers ont connu une volatilité et une faiblesse importantes en réponse à la pandémie de COVID-19. Les marchés des actions, en particulier, ont enregistré des baisses importantes et une forte volatilité. Au cours de cette période, la Société en commandite de portefeuille a également affiché des baisses de valeur et une volatilité élevée similaires à celles des marchés des actions. En raison de la COVID-19, les volumes de négociation de la Société en commandite de portefeuille ont augmenté de manière significative, car le gestionnaire de placement continue de gérer les portefeuilles d'investissement sous-jacents et à tirer parti des occasions de placement résultant du niveau élevé de volatilité des marchés.

Bien que les récents événements entourant l'épidémie de COVID-19 aient entraîné une volatilité économique et boursière sans précédent, la Fiducie est bien positionnée pour naviguer à travers cette période difficile. La société en commandite de portefeuille est actuellement positionnée dans des secteurs et des zones géographiques considérés comme les plus aptes à supporter un ralentissement ultérieur dû à la COVID-19 et à réaliser un potentiel de hausse important lors d'une reprise économique. Le gestionnaire de placement continue d'examiner le portefeuille d'investissement quotidiennement et désire toujours posséder des entreprises de haute qualité affichant un potentiel de croissance à long terme.

En réponse au ralentissement économique mondial, les gouvernements et les banques centrales ont réagi en mettant en place d'importantes interventions monétaires et fiscales destinées à stabiliser les conditions économiques. À l'heure actuelle, la durée et l'impact de la COVID-19 sont inconnus, tout comme l'efficacité des interventions des gouvernements et des banques centrales. Il est impossible de prévoir la durée et l'ampleur de l'incidence économique de la COID-19 et des autres changements qui en découleront pour les activités de la Fiducie, tant à court terme qu'à long terme. Présentement, l'impact potentiel de la COVID-19 sur le portefeuille d'investissement n'est pas connu dans son intégralité et pourrait entraîner de nouveaux reculs importants des marchés des actions et du portefeuille d'investissement, ce qui pourrait avoir un effet négatif important sur le rendement de la Fiducie. Bien que la situation continue d'évoluer, la Fiducie est convaincue que les mesures stratégiques mises en oeuvre à ce jour lui permettront d'apporter une création de valeur à long terme à ses porteurs de parts.

FAITS SAILLANTS FINANCERS ET DES OPÉRATIONS DU T2 2020

Au 30 septembre

2020 Au 31 décembre

2019 Actifs courants 40 840 405 $ 43 360 853 $ Passifs courants 318 851 397 109 Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables par série Série A 10 644 803 15 216 599 Série B ? 376 527 Série C 29 876 751 21 682 443 Série F ? 5 688 175 40 521 554 $ 42 963 744 $

ANALYSE DU RENDEMENT FINANCIER

Le rendement financier et les résultats d'exploitation de la Fiducie pour les trois et neuf mois clos les 30 septembre 2020 et 2019 et l'exercice clos le 31 décembre 2019 sont résumés ci-dessous :

Pour la période de

trois mois terminée

le 30 septembre 2020 Pour la période de

trois mois terminée

le 30 septembre 2020 Gain (perte) de placement 1 475 766 $ 1 839 072 $ Dépenses (192 298) (48 214) Revenu de placement net (perte) 1 283 468 1 790 858 Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 1 283 468 $ 1 790 858 $

Pour la période de

neuf mois terminée

le 30 septembre 2020 Pour la période de

neuf mois terminée

le 30 septembre 2020 Pour l'année

terminée le

31 décembre 2019 Gain (perte) de placement 242 781 $ 3 433 659 $ 4 651 234 $ Dépenses (547 049) (365 884) (565 327) Revenu de placement net (perte) (304 268) 3 067 775 4 085 907 Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (304 268) $ 3 067 775 $ 4 085 907 $

Renseignements financiers

Les états financiers intermédiaires résumés de la Fiducie, les notes complémentaires et le rapport de gestion intermédiaire pour la période de trois mois close le 30 septembre 2020 sont disponibles sur le site Web de Starlight Capital à l'adresse www.starlightcapital.com ou www.sedar.com.

Au sujet de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

L'objectif de placement de la Fiducie est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles stables et une plus-value du capital à long terme au moyen d'une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures.

Au sujet de Starlight Capital et Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 20,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en Bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 300 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

