La 2020 « China Yiwu Imported Commodities Fair » (Foire chinoise des produits de base importés de Yiwu 2020) se tient dans la capitale mondiale des petits produits de base

La Foire « 2020 China Yiwu Imported Commodities Fair » s'est ouverte à Yiwu City le 13 novembre 2020 et se poursuivra jusqu'au 16 novembre. En tant qu'événement professionnel, international et orienté marché, la Foire « Yiwu Imported Commodities Fair » s'est engagée à devenir la première marque chinoise de biens de consommation importés.

La foire présente cinq pavillons, à savoir Qualité de vie (vins et cafés), Pavillon Asie, Pavillon Europe, Pavillon Amérique, Océanie, Afrique et Qualité de vie (matériaux de décoration intérieure), pour exposer des produits provenant de 78 pays et régions.

La Foire a attiré près de 1 000 exposants, avec un tiers d'entre eux qui participaient pour la première fois. Parmi eux, citons le deuxième plus grand fabricant de biscuits au beurre du Danemark, le célèbre fabricant allemand de superaliments bios et de nombreuses entreprises australiennes prestigieuses. Par ailleurs, comme la Foire de cette année a eu lieu juste après la clôture de la China International Import Expo (CIIE) à Shanghai, 93 exposants de la CIIE ont également participé à la Foire, signifiant ainsi une hausse importante par rapport aux 26 exposants de l'année dernière.

Les délégations gouvernementales comprenaient le Consulat général de la République de Corée à Shanghai, le Consulat général de la République socialiste du Vietnam à Shanghai, le Consulat général de la République orientale de l'Uruguay à Shanghai, le China-Britain Business Council, The Canada International Trade Promotion Society et le West Australia Trade and Investment Promotion Council.

En tant que pays invité d'honneur, la Russie a présenté plus de 30 entreprises, dont le Groupe agricole russe. Des représentants du Consulat russe à Shanghai, du Centre culturel russe à Pékin et du Groupe du Centre d'exportation russe étaient présents à la Foire pour promouvoir différentes facettes du pays, notamment en matière d'économie, de commerce, de culture et d'art.

Plusieurs activités de soutien ont été élaborées pour les exposants, les acheteurs et les visiteurs. En marge d'un certain nombre de forums thématiques et de rencontres entre entreprises, de nombreuses activités culturelles ont été présentées. Par exemple, la Russie a organisé des spectacles ethniques et d'appréciation culinaire ; le pavillon britannique a invité les visiteurs sur place à découvrir la plus pure expression de la mode britannique ; dans le domaine des produits du café, le concours Latte Art a eu un franc succès.

Un autre moment fort de la Foire s'est produit au moment du lancement de la mascotte « Jin Jin », un adorable oison blanc vif, dont l'image dynamique de bande dessinée traduit parfaitement l'enthousiasme et la diversité de la Foire et renforce considérablement la notoriété de l'image de la Foire.

