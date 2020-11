Le gouvernement du Canada fournit une aide ciblée pour permettre aux entreprises de maintenir plus de 11 000 emplois en Colombie-Britannique





Grâce au financement, les entrepreneurs de la Colombie-Britannique reçoivent les conseils et les outils dont ils ont besoin pour atténuer les effets de la COVID-19 sur leurs entreprises.

QUESNEL, BC, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Dès le début, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour soutenir les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19 et pour protéger leur contribution à l'économie canadienne. L'une des mesures de soutien est le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) de 1,5 milliard de dollars, mis en oeuvre par les agences de développement régional du Canada et destiné aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas pu bénéficier d'autres mesures d'aide fédérales, ce qui a mis en péril les emplois et les moyens de subsistance.

La pandémie a créé de nouveaux obstacles et défis pour les entreprises de la Colombie-Britannique, y compris l'accès au capital, et il y a eu une forte demande de financement au titre du FARR. Le large éventail de soutiens traditionnellement mis à la disposition des entrepreneurs par l'écosystème des entreprises, comme les associations industrielles, sont également assujettis à leurs propres défis liés à la pandémie. Ces organisations à but non lucratif, qui sont les mieux placées pour cerner et soutenir les initiatives locales pertinentes qui répondent aux besoins régionaux, se battent au moment où elles sont le plus nécessaires.

Soutien pour l'écosystème d'entreprises

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée fédérale de Vancouver Quadra, a annoncé une aide financière de plus de 1,7 million de dollars destinée au soutien à l'écosystème d'entreprises en Colombie-Britannique. Ce financement du FARR destiné à sept organisations soutiendra ultimement des entreprises à toutes les étapes de leur cycle de vie, du soutien aux entreprises en démarrage au développement continu des entreprises matures. Un grand nombre des programmes financés sont déjà en cours, apportant un soutien immédiat aux entreprises locales et ayant des effets positifs pour les familles et les collectivités de l'Ouest.

Le financement accordé aujourd'hui par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) devrait aider à maintenir plus de 11 000 emplois dans les entreprises de la province, et s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à créer un million d'emplois dans tout le Canada.

Par exemple, la Community Futures Development Association of BC recevra un million de dollars pour créer des programmes de soutien économique pour les petites et moyennes entreprises dans les collectivités touchées par les fermetures d'usines. Les récentes fermetures et réductions d'usines - exacerbées par la pandémie de COVID-19 - ont eu des effets dévastateurs sur les entreprises des collectivités éloignées et dépendantes des ressources naturelles. Le financement devrait permettre à 190 petites entreprises de bénéficier d'une formation, d'un encadrement et de couvrir leurs frais de fonctionnement, ce qui contribuera à maintenir 760 emplois au cours des six prochains mois.

Ce financement du FARR complète les programmes existants offerts par DEO, comme le Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) et le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Le FARR aidera les secteurs industriels à conserver les connaissances et les compétences d'employés précieux, et à maintenir les flux de capitaux et les chaînes d'approvisionnement nécessaires pour mieux reconstruire dans le cadre d'une reprise économique.

Quotes

« Les entreprises de tout le Canada ont été durement touchées par la COVID-19. C'est pourquoi, par l'intermédiaire d'agences de développement régional comme Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, le gouvernement fédéral apporte un soutien vital aux entreprises et sauve des milliers d'emplois. Notre gouvernement s'est engagé à créer un million d'emplois, et je tiens à garantir aux propriétaires d'entreprises et aux travailleurs de la Colombie-Britannique que, pendant que nous gérons cette crise sanitaire, nous serons là pour vous soutenir aussi longtemps qu'il le faudra, avec tout ce qu'il faudra, et nous traverserons cette épreuve ensemble. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« De nombreuses industries clés en Colombie-Britannique ont été confrontées à des défis incroyables depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les mesures d'aide de notre gouvernement, telles que le FARR, sont conçues pour fournir une bouée de sauvetage à ces industries et aux milliers de petites entreprises qui y opèrent. Nous sommes déterminés à préserver et à créer de bons emplois locaux, à maintenir les moyens de subsistance des Britanno-Colombiens et à aider l'économie de l'Ouest à revenir en force. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée fédérale de Vancouver Quadra

« L'épidémie de dendroctone du pin ponderosa qui a débuté à la fin des années 1990 a entraîné la perte de millions d'hectares de forêt de pins dans le Centre-Nord de la Colombie-Britannique. Des feuxs de forêt massifs en 2017 et en 2018 ont aggravé la dévastation, entraînant la fermeture définitive de nombreuses scieries et la perte de milliers d'emplois. Le CFBC est heureux de soutenir les petites entreprises touchées par ces fermetures grâce à des programmes de formation, d'encadrement et de mentorat conçus pour les aider à devenir plus efficaces et à s'orienter vers de nouvelles perspectives. »

- Wendy McCulloch, directrice administrative, Community Futures British Columbia

Faits en bref

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) a été créé pour atténuer la pression financière subie par les entreprises en raison de la pandémie de COVID-19 et les aider à poursuivre leurs activités et à continuer à payer leurs employés.

Dans l'Ouest, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) verse plus de 567 millions de dollars dans le cadre du FARR.

Dans le cadre du FARR, DEO accorde des contributions remboursables sans intérêt aux entreprises de l'Ouest admissibles qui cherchent à obtenir jusqu'à 40 000 dollars.

Dans le cadre du FARR, DEO fournit également jusqu'à 1 000 000 de dollars de financement sans intérêt pour faire face aux difficultés financières résultant de la COVID-19.

De nombreuses organisations de soutien aux entreprises ont été des ressources vitales pour les entreprises locales, d'abord pour s'adapter aux réglementations de confinement, puis pour être prêtes lorsque l'économie a commencé à s'ouvrir. Grâce au FARR, DEO finance des programmes visant à aider les entreprises à s'adapter aux exigences liées à la COVID et aux nouvelles façons de faire des affaires.

Document d'information

L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée fédérale de Vancouver Quadra, a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 1,7 million de dollars destinée aux services de soutien aux entreprises de la Colombie-Britannique. Ce financement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada provient du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) et soutient la campagne du gouvernement du Canada visant à créer un million d'emplois.

Le gouvernement du Canada continue de fournir une aide financière directement aux entreprises et aux particuliers pour protéger des emplois et les aider à faire face aux répercussions économiques de la COVID-19. Mais le gouvernement ne peut pas y arriver seul. Le financement annoncé est destiné aux organismes sans but lucratif sur le terrain qui aident les entreprises locales à survivre et à prospérer. Parmi les services offerts, notons les suivants :

Mentorat

Réseautage

Formation professionnelle

Renseignements sur le marché

Transition vers un marché numérique

Ces services sont souvent aussi importants que les revenus et les liquidités pour le succès d'une petite entreprise.

Une aide de 1,7 million de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique

Le Fonds d'aide et de relance régionale a été créé pour réduire la pression financière sur les entreprises et leur permettre de poursuivre leurs activités pour préserver des emplois. Les projets annoncés aujourd'hui comprennent le financement de sept projets visant à soutenir les entreprises locales de la province.

Liste complète des sept projets de cette annonce

Community Futures Development Association of BC

Aboriginal Financial Officers Association of BC

Angel Forum Society

Foresight Cleantech Accelerator Centre

Immigrant Services Society of BC

Motion Picture Production Industry Association of BC

Small Scale Food Processor Association

Liens connexes

