Journée du numérique en éducation 2020 - Une journée de formation porteuse pour plus de 6 240 enseignants et professionnels de l'éducation





QUÉBEC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée du numérique en éducation, qui s'est déroulée aujourd'hui, plus de 6 240 membres du personnel enseignant et professionnel des réseaux d'éducation public et privé ainsi que des organisations autochtones en éducation ont pu se familiariser davantage avec le numérique à des fins pédagogiques. Pour l'occasion, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, étaient virtuellement présents.

L'événement, qui s'est entièrement déroulé en ligne, a connu un vif succès auprès des acteurs du milieu, notamment en raison d'une programmation riche qui répondait à des besoins actuels des réseaux. La Covid-19 nous a forcés, au cours de la dernière année, à revoir nos façons de faire. Dans ce contexte, l'organisation de cet événement arrive à point pour assister le personnel scolaire qui désire en apprendre davantage sur la technopédagogie. Les formations et conférences proposées lors de cette journée s'articulaient autour de trois grands thèmes, soit :

le lien affectif et la relation à distance avec l'élève;

l'interactivité et la rétroaction dans un contexte d'enseignement à distance;

l'enseignement avec le numérique en classe ou à distance.

En plus de la vingtaine d'ateliers de formation, les participants ont pu assister à une conférence de Mme Cathia Papi, professeure au Département d'éducation de l'Université TE?LUQ et responsable de la formation J'enseigne a? distance. Une table ronde avec les principaux partenaires du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur, soit CADRE21, École Branchée et le Récit, a aussi permis aux participants d'en apprendre davantage sur le lien affectif à distance.

Le ministre Roberge a également profité de l'événement pour lancer l'outil diagnostique de la compétence numérique. Cet outil permettra de mesurer la compétence numérique au regard des 12 dimensions présentées dans le Cadre de référence de la compétence numérique, tant chez le personnel enseignant que chez les élèves, le tout dans le but de favoriser le développement de cette compétence clé dans l'ensemble de la communauté éducative.

Citations :

« Je me réjouis du succès de cette deuxième édition de la Journée du numérique en éducation et je suis extrêmement fier de voir la volonté d'innover de l'ensemble des équipes-écoles, qui ont accepté l'invitation sans hésiter. Elles ont ainsi démontré l'importance qu'elles accordent à la formation continue, un investissement qui se reflétera forcément dans la réussite éducative de leurs élèves. La technopédagogie est désormais omniprésente dans le quotidien du réseau scolaire et il devient primordial d'offrir tous les outils nécessaires pour assurer la réussite éducative de nos jeunes. Je tiens également souligner la qualité des formateurs et des conférenciers qui ont fait de cet événement un franc succès avec plus de 6 240 inscriptions! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« L'éducation de nos jeunes doit être notre fierté. L'éducation de notre société est primordiale. La transformation numérique s'opère au Québec et cette deuxième édition de la Journée du numérique en éducation en est la preuve. Je suis fier de l'engagement des professionnels du réseau de l'éducation qui ont le désir d'enrichir leurs connaissances de l'univers numérique afin de rejoindre nos jeunes. Je suis toujours honoré d'échanger avec les Québécois sur ce que la transformation numérique peut leur apporter dans leur quotidien. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Fait saillant :

La grande majorité des ateliers et conférences présentés lors de cette deuxième édition de la Journée du numérique en éducation seront disponibles pour un visionnement asynchrone sur la chaîne YouTube du Ministère.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 16:00 et diffusé par :