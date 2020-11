Frapor donne les chiffres du trafic-- Octobre 2020 : le trafic de passagers reste faible à l'aéroport de Francfort





Le débit de fret de Francfort obtient de bons résultats. Les aéroports du Fraport Group dans le monde entier font état de résultats mitigés

FRANCFORT, Allemagne, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- FRA/rap ? En octobre 2020, l'aéroport de Francfort (FRA) a desservi quelque 1,1 million de passagers, soit une baisse de 83,4 % par rapport au mois d'octobre 2019. Le trafic cumulé de l'aéroport de Francfort au cours de la période de janvier à octobre 2020 a chuté de 71,6 %, en raison de la faible demande de passagers résultant des restrictions de voyage persistantes en place à cause de la pandémie de COVID-19. En revanche, l'aéroport allemand a enregistré des performances très positives en matière de fret, dépassant les niveaux de l'année précédente pour la première fois depuis 15 mois. En octobre 2020, le débit de fret (comprenant le fret aérien et le courrier aérien) a augmenté de 1,6 % pour atteindre 182 061 tonnes. Les vols de fret seuls faisant plus que compenser les contraintes de capacité actuelles pour le « fret ventral » (transporté sur des avions de passagers). Cette forte demande de fret peut principalement être attribuée à la reprise du commerce mondial et à la solide performance du secteur industriel de la zone euro.

Les mouvements d'avions à l'aéroport de Francfort ont diminué de 62,8 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 17 105 décollages et atterrissages au cours du mois de référence. Les poids maximums au décollage (MTOW) accumulés ont diminué de 59,5 %, pour atteindre environ 1,1 million de tonnes.

Dans l'ensemble du groupe, les aéroports internationaux de Fraport ont continué à enregistrer des performances de trafic très variables en octobre 2020. Certains aéroports du groupe (notamment en Grèce, au Brésil et au Pérou) ont fait état de baisses du trafic de passagers nettement moins importantes en pourcentage par rapport au mois précédent.

Le trafic à l'aéroport slovène de Ljubljana (LJU) a chuté de 89,1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 10 775 passagers. Les aéroports brésiliens de Fortaleza (FOR) et de Porto Alegre (POA) ont vu leur trafic combiné diminuer de 57,5 %, pour atteindre 569 453 passagers. L'aéroport de Lima (LIM), a fait état d'une baisse de 82,8 % de son trafic, qui a atteint 345 315 passagers, en raison des fortes restrictions en vigueur sur le trafic international.

Dans les 14 aéroports régionaux grecs, le trafic a diminué de 55,3 % pour atteindre environ 1,1 million de passagers. Sur la côte bulgare de la mer Noire, les aéroports Twin Star de Burgas (BOJ) et de Varna (VAR) ont accueilli ensemble 56 415 passagers en octobre 2020, soit une baisse de 61,3 % par rapport à l'année précédente.

L'aéroport d'Antalya (AYT) sur la Riviera turque a enregistré une baisse de 55,3 % de son trafic, qui a atteint environ 1,9 million de passagers au cours du mois de référence. L'aéroport russe de Pulkovo à Saint-Pétersbourg a enregistré une baisse de 33,3 % de son trafic, qui a atteint environ 1,1 million de passagers. En Chine, l'aéroport de Xi'an (XIY) a accueilli environ 3,6 millions de passagers, ce qui représente une baisse de 12,7 % du trafic par rapport au même mois de l'année dernière.

Janvier Février Janvier-février Mars Janvier-mars T 1 Avril Janvier-avril Mai Janvier-mai Juin Janvier-juin T 2 1er sem.































Passagers 2020 4 620 966 4 372 562 8 993 528 2 124 005 11 117 533 11 117 533 188 078 11 305 611 272 826 11 578 437 599 314 12 177 751 1 060 218 12 177 751

2019 4 652 187 4 554 345 9 206 532 5 592 516 14 799 048 14 799 048 6 039 842 20 838 890 6 225 994 27 064 884 6 580 587 33 645 471 18 846 423 33 645 471

Variation (%) -0,7 -4,0 -2,3 -62,0 -24,9 -24,9 -96,9 -45,7 -95,6 -57,2 -90,9 -63,8 -94,4 -63,8































Fret (chargement + déchargement +transit) (t) 2020 149 217 148 500 297 717 167 279 464 996 464 996 141 337 606 333 160 502 766 835 145 562 912 396 447 400 912 396

2019 163 332 161 366 324 698 202 452 527 151 527 151 178 342 705 493 185 701 891 194 174 392 1 065 586 538 435 1 065 586

Variation (%) -8,6 -8,0 -8,3 -17,4 -11,8 -11,8 -20,7 -14,1 -13,6 -14,0 -16,5 -14,4 -16,9 -14,4































Fret (chargement + déchargement) (t) 2020 146 645 146 105 292 751 164 806 457 557 457 557 138 065 595 621 157 380 753 001 141 911 894 912 437 355 894 912

2019 161 466 158 862 320 328 198 700 519 028 519 028 174 895 693 923 182 235 876 158 171 444 1 047 602 528 574 1 047 602

Variation (%) -9,2 -8,0 -8,6 -17,1 -11,8 -11,8 -21,1 -14,2 -13,6 -14,1 -17,2 -14,6 -17,3 -14,6































- Fret aérien (t) 2020 142 066 142 882 284 948 162 557 447 505 447 505 138 406 585 911 156 324 742 235 141 144 883 379 435 874 883 379 (chargement + déchargement +transit) (t) 2019 156 159 154 587 310 746 194 646 505 392 505 392 171 050 676 442 178 272 854 714 168 096 1 022 810 517 418 1 022 810

Variation (%) -9,0 -7,6 -8,3 -16,5 -11,5 -11,5 -19,1 -13,4 -12,3 -13,2 -16,0 -13,6 -15,8 -13,6































- Courrier (t) 2020 7 151 5 618 12 769 4 722 17 491 17 491 2 931 20 422 4 178 24 600 4 418 29 017 11 526 29 017 (chargement + déchargement +transit) (t) 2019 7 173 6 779 13 952 7 807 21 759 21 759 7 292 29 050 7 429 36 480 6 296 42 776 21 017 42 776

Variation (%) -0,3 -17,1 -8,5 -39,5 -19,6 -19,6 -59,8 -29,7 -43,8 -32,6 -29,8 -32,2 -45,2 -32,2































ATMs (1) 2020 36 391 35 857 72 248 22 838 95 086 95 086 6 512 101 598 7 764 109 362 9 331 118 693 23 607 118 693

2019 37 676 36 849 74 525 42 056 116 581 116 581 43 683 160 264 46 181 206 445 45 871 252 316 135 735 252 316

Variation (%) -3,4 -2,7 -3,1 -45,7 -18,4 -18,4 -85,1 -36,6 -83,2 -47,0 -79,7 -53,0 -82,6 -53,0































MTOW (arr.) en tonnes métriques (1) 2020 2 323 141 2 221 905 4 545 046 1 611 719 6 156 764 6 156 764 664 022 6 820 786 776 676 7 597 462 758 935 8 356 397 2 199 633 8 356 397

2019 2 372 825 2 281 460 4 654 285 2 649 601 7 303 886 7 303 886 2 668 593 9 972 479 2 816 707 12 789 187 2 810 214 15 599 400 8 295 514 15 599 400

Variation (%) -2,1 -2,6 -2,3 -39,2 -15,7 -15,7 -75,1 -31,6 -72,4 -40,6 -73,0 -46,4 -73,5 -46,4































Unités de trafic (arr. + dép. + transit) 2020 6 113 133 5 857 563 11 970 696 3 796 799 15 767 495 15 767 495 1 601 445 17 368 941 1 877 843 19 246 784 2 054 929 21 301 713 5 534 218 21 301 713

2019 6 285 509 6 168 005 12 453 514 7 617 040 20 070 553 20 070 553 7 823 263 27 893 816 8 083 007 35 976 823 8 324 506 44 301 329 24 230 775 44 301 329

Variation (%) -2,7 -5,0 -3,9 -50,2 -21,4 -21,4 -79,5 -37,7 -76,8 -46,5 -75,3 -51,9 -77,2 -51,9































Unités de trafic (arr.+dep.) 2020 6 078 818 5 828 629 11 907 447 3 770 323 15 677 770 15 677 770 1 568 164 17 245 934 1 845 986 19 091 921 2 018 097 21 110 018 5 432 248 21 110 018

2019 6 258 447 6 135 562 12 394 009 7 566 878 19 960 887 19 960 887 7 781 658 27 742 545 8 039 704 35 782 249 8 283 723 44 065 972 24 105 085 44 065 972

Variation (%) -2,9 -5,0 -3,9 -50,2 -21,5 -21,5 -79,8 -37,8 -77,0 -46,6 -75,6 -52,1 -77,5 -52,1































PAX/PAX-ATM (2) 2020 135,7 130,6 133,2 106,8 127,2 127,2 60,5 124,9 79,9 123,2 101,4 122,0 85,3 122,0

2019 132,5 132,6 132,5 143,1 136,3 136,3 147,3 139,4 144,1 140,4 152,9 142,7 148,1 142,7

Variation (%) 2,5 -1,6 0,5 -25,4 -6,7 -6,7 -58,9 -10,4 -44,6 -12,2 -33,7 -14,5 -42,4 -14,5































Facteur de charge des sièges 2020 73,3 % 70,5 % 71,9 % 54,2 % 67,7 % 67,7 % 20,1 % 65,1 % 24,4 % 62,6 % 56,8 % 62,3 % 34,1 % 62,3 %

2019 72,4 % 72,9 % 72,6 % 78,0 % 74,6 % 74,6 % 80,8 % 76,3 % 78,9 % 76,9 % 82,7 % 77,9 % 80,8 % 77,9 %

Variation (p%) 0,9 -2,4 -0,7 -23,8 -6,9 -6,9 -60,7 -11,2 -54,5 -14,2 -25,9 -15,6 -46,7 -15,6































Ponctualité 2020 82,7 % 80,4 % 81,6 % 86,1 % 82,6 % 82,6 % 79,2 % 82,4 % 79,3 % 82,2 % 82,4 % 82,2 % 80,5 % 82,2 %

2019 75,6 % 83,1 % 79,3 % 71,5 % 76,5 % 76,5 % 74,9 % 76,1 % 68,0 % 74,3 % 64,4 % 72,5 % 69,0 % 72,5 %

Variation (p%) 7,0 -2,7 2,2 14,6 6,1 6,1 4,3 6,3 11,3 7,9 17,9 9,7 11,5 9,7































Remarques : (1) uniquement le trafic civil (2) trafic régulier et affrété



























