Le gouvernement du Canada fait le point sur la COVID-19 chez les Autochtones et dans leurs communautés





TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Au cours de la semaine du 1er au 7 novembre, on a continué de voir une augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations en relation avec la deuxième vague de la pandémie. En date du 12 novembre, 439 nouveaux cas ont été signalés.

Toujours en date du 12 novembre, Services aux Autochtones Canada (SAC) dispose des données ci-dessous concernant les cas confirmés de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations dans les réserves :

2253 cas positifs à la COVID-19

892 cas actifs

1344 cas rétablis

17 décès

Il y a au total 28 cas positifs confirmés au Nunavik, au Québec, et tous se sont rétablis.

La majorité des augmentations est liée à de grands rassemblements privés et publics qui ont lieu à des endroits où les consignes relatives à l'éloignement physique et au port du masque n'ont pas été observées. Les rassemblements où les directives de santé publique ne sont pas respectées peuvent rapidement conduire à une propagation rapide du virus, comme nous l'avons vu en Saskatchewan ces dernières semaines, où un événement a conduit à 11 éclosions dans toute la province.

De plus, nous sommes très attentifs aux épidémies actuelles au Manitoba et avons été en étroite communication avec les dirigeants de la communauté et la province. Nous travaillons activement avec les communautés et les dirigeants pour nous assurer que les ressources nécessaires sont en place pour prévenir et combattre la propagation de COVID-19, et nous sommes prêts à déployer des ressources supplémentaires, si nécessaire.

Le 10 novembre 2020, le gouvernement du Canada, en partenariat avec les Premières Nations du Manitoba, a annoncé qu'il accordait un financement immédiat de 61,4 millions de dollars pour appuyer leur réponse à la pandémie dans un certain nombre de domaines. Une aide immédiate sera fourni pour les activités de santé publique, les mesures dans les foyers de soins personnels, l'aide ciblée pour les communautés ayant de multiples cas de COVID-19 et le financement de l'adaptation des communautés. V

Comme les cas de COVID-19 ne cessent d'augmenter dans tout le pays, il est primordial de continuer à suivre les mesures de santé publique qui sauvent des vies. Les gens doivent continuer d'être prudents et d'appliquer les conseils des experts en santé publique. Plus il y a de cas dans une communauté, plus il y a de chances que le virus se propage dans les lieux de travail, les écoles et les milieux à risque, comme les centres de soins de longue durée.

Il importe de respecter les pratiques de santé publique afin de réduire les risques d'infection et de propagation du virus :

Porter un masque ou un couvre-visage de la bonne façon lorsque vous êtes dans un endroit public ou en présence de personnes à risque, en particulier lorsqu'il est difficile de maintenir une distance physique.

Limiter les contacts au même petit cercle de personnes et pratiquer l'éloignement physique avec les personnes qui n'habitent pas avec vous.

Créer un environnement favorable à la santé mentale des gens en isolement où on peut réduire le stress et les difficultés associés à l'isolement.

En outre, chacun devrait connaître les lignes directrices en matière de santé publique recommandées par sa province ou son territoire de résidence ou par les dirigeants de sa communauté. Les gens sont encouragés à diffuser les conseils des experts en santé publique, comme ceux de l'Agence de la santé publique du Canada, afin que leurs amis et leurs familles soient également bien informés.

Il est également important de se faire dépister si vous présentez des symptômes et d'encourager et de soutenir votre famille, vos amis et vos collègues de travail à faire de même.

L'application Alerte COVID est un outil supplémentaire pour vous protéger, vous et vos proches. Il s'agit d'une application canadienne gratuite de notification d'exposition qui aide à briser le cycle de l'infection en informant ses utilisateurs des expositions possibles avant l'apparition de tout symptôme. L'application Alerte COVID peut être utilisée pour signaler un diagnostic de COVID-19 si vous êtes dans l'une des provinces suivantes : Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador.

Nous vous rappelons que le processus de demandes de financement en fonction des besoins est désormais ouvert par le biais du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Le financement est offert aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi qu'aux organisations autochtones servant les Autochtones dans les centres urbains et hors réserve.

Nous prions tout le monde d'aider à renverser la tendance en prenant de sages décisions et en suivant les mesures de santé publique recommandées.

Faits en bref

Au 30 octobre, plus de 2,4 milliards de dollars ont été promis à l'appui des communautés et organisations autochtones et nordiques :

285,1 millions de dollars pour soutenir la réponse de santé publique à la COVID-19 dans les communautés autochtones.



685 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions.



10 millions de dollars pour les refuges d'urgence pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et au Yukon afin de soutenir les femmes et les enfants qui tentent d'échapper à la violence.

afin de soutenir les femmes et les enfants qui tentent d'échapper à la violence.

72,6 millions de dollars pour le soutien aux services de santé et aux services sociaux des gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut .

, des Territoires du Nord-Ouest et du .

34,3 millions de dollars pour les entreprises territoriales, par le biais du Fonds d'aide et de relance régionale de CanNor.



25 millions de dollars pour l'amélioration de la contribution de Nutrition Nord Canada.



17,3 millions de dollars pour soutenir les transporteurs aériens du Nord.



15 millions de dollars pour le Fonds d'aide aux entreprises du Nord de CanNor.



Jusqu'à 306,8 millions de dollars en prêts sans intérêt et en contributions non remboursables pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones.



75,2 millions de dollars en 2020-2021 en soutien fondé sur les distinctions pour les étudiants inuits, métis et des Premières Nations qui font des études postsecondaires.



270 millions de dollars à titre de supplément au Programme d'aide au revenu dans les réserves afin de répondre à la demande accrue à l'égard du programme, ce qui aidera les particuliers et les familles à couvrir leurs frais de subsistance essentiels.



44,8 millions de dollars sur cinq ans pour la construction de 12 nouveaux refuges qui contribueront à protéger et à soutenir les femmes et les filles autochtones qui sont victimes de violence et qui tentent d'y échapper. Le gouvernement du Canada fournira aussi 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars annuellement par la suite. À compter de cette année, un million de dollars par an seront également versés pour soutenir l'engagement des dirigeants et des fournisseurs de services métis dans la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes, les filles, les personnes LGBTQ et les personnes bispirituelles métisses.

fournira aussi 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars annuellement par la suite. À compter de cette année, un million de dollars par an seront également versés pour soutenir l'engagement des dirigeants et des fournisseurs de services métis dans la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes, les filles, les personnes LGBTQ et les personnes bispirituelles métisses.

117 millions de dollars pour soutenir les entreprises autochtones appartenant à la communauté et les microentreprises par l'entremise du Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones.



16 millions de dollars pour soutenir les entreprises touristiques autochtones dans le cadre du Fonds de relance COVID-19 visant les entreprises touristiques autochtones.



82,5 millions de dollars en soutien à la santé mentale et au mieux-être mental pour aider les communautés autochtones à adapter et à élargir les services de mieux-être mental, à en améliorer l'accès et à répondre à la demande croissante dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



112 millions de dollars pour appuyer un retour sécuritaire dans les écoles primaires et secondaires des Premières Nations dans les réserves.



120,7 millions de dollars pour soutenir les établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones à mener leurs activités en toute sécurité pendant la pandémie.



59 millions de dollars pour permettre aux Premières Nations d'adapter leurs infrastructures communautaires dans les réserves.



25,9 millions de dollars pour fournir un soutien immédiat aux établissements d'enseignement postsecondaire autochtones en 2020-2021.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 15:30 et diffusé par :