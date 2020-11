Regardez comment Volvo Cars fait tomber des voitures neuves de 30 mètres pour aider les services de secours à sauver des vies





GOTHENBURG, Suede, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Afin de permettre aux services de secours de se préparer à tout scénario d'accident possible et de simuler les forces qui s'exercent lors des accidents les plus extrêmes, au-delà de ce qui peut être simulé avec les essais de collision ordinaires, Volvo Cars a récemment pris des mesures tout aussi extrêmes. Pour la première fois, elle a fait tomber des nouvelles Volvo depuis une grue d'une hauteur de 30 mètres à plusieurs reprises.

Il s'agit du crash test le plus extrême jamais réalisé par Volvo Cars, et c'est un test crucial. Les spécialistes de la désincarcération utilisent souvent les voitures accidentées du Centre de sécurité Volvo Cars pour affiner leurs compétences en matière de sauvetage.

Cette approche a permis de créer suffisamment de dégâts pour simuler de manière adéquate ceux que l'on trouve dans les scénarios d'accident les plus extrêmes : les accidents impliquant une seule voiture à très grande vitesse, les accidents où une voiture heurte un camion à grande vitesse ou les accidents où une voiture est gravement touchée sur le côté.

Dans de telles situations, les personnes à l'intérieur de la voiture sont susceptibles d'être dans un état critique. La priorité est donc de faire sortir les victimes de leur voiture et de les conduire à l'hôpital le plus rapidement possible, en utilisant des outils de sauvetage hydrauliques connus dans l'industrie sous le nom de « pinces de désincarcération ». Les spécialistes parlent souvent de l'heure d'or : ils doivent libérer et amener un patient à l'hôpital dans l'heure qui suit l'accident.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de secours suédois depuis de nombreuses années », déclare Håkan Gustafson, enquêteur principal de l'équipe de recherche sur les accidents de la circulation de Volvo Cars. « C'est parce que nous avons le même objectif : avoir des routes plus sûres pour tous. Nous espérons que personne n'aura jamais à subir les accidents les plus graves, mais tous les accidents ne peuvent pas être évités. Il est donc essentiel de disposer de méthodes permettant de sauver des vies lorsque les accidents les plus graves se produisent. »

Toutes les conclusions des accidents et le travail de désincarcération qui en résulte seront rassemblés dans un rapport de recherche approfondie. Ce rapport sera mis gratuitement à la disposition des sauveteurs partout ailleurs, ce qui leur permettra de bénéficier des conclusions et de développer davantage leurs capacités à sauver des vies.

Habituellement, les secouristes obtiennent leurs véhicules d'entraînement dans des casses. Mais ces voitures sont souvent vieilles de 20 ans. En termes de résistance de l'acier, de construction des cages de sécurité et de durabilité générale, il y a une grande différence entre les voitures modernes et celles construites il y a quinze ou vingt ans. Les nouvelles Volvo sont fabriquées avec un des aciers les plus robustes que l'on trouve dans le parc automobile moderne.

Il est donc crucial que les secouristes mettent constamment à jour leur connaissance des nouveaux modèles de voitures et revoient leurs processus, afin de développer de nouvelles techniques de désincarcération. En d'autres termes, ces formations peuvent faire la différence au moment de sauver des vies. À la demande des services de secours, Volvo Cars a donc décidé de passer à la vitesse supérieure.

« Normalement, nous n'accidentons les voitures qu'en laboratoire. C'est la première fois que nous les faisions tomber d'une grue », explique Håkan Gustafson. « Nous savions que nous verrions des déformations extrêmes après le test, et nous avons fait cela pour donner à l'équipe de secours un vrai défi à relever. »

Au total, dix Volvo, de différents modèles, ont été lâchées de la grue à plusieurs reprises. Avant la chute, les ingénieurs en sécurité de Volvo Cars ont fait des calculs précis sur la pression et la force auxquelles chaque voiture devait être exposée pour atteindre le niveau de dégât souhaité.

