Educate Girls est parmi les 100 innovations les plus inspirantes au monde dans l'enseignement K12





Educate Girls, une organisation à but non lucratif travaillant pour l'éducation des jeunes filles dans les villages les plus éloignés de l'Inde, a annoncé qu'elle avait été sélectionnée dans la collection mondiale 2021 de HundrED.

La collection mondiale annuelle de l'organisation d'enseignement à but non lucratif et de renommée internationale HundrED met en évidence 100 des innovations les plus percutantes de l'enseignement K12 du monde entier. L'innovation d'Educate Girls a été évaluée par 150 membres de l'Académie comprenant des universitaires, des éducateurs, des innovateurs, des donateurs et des dirigeants de plus de 50 pays. « Cette innovation a fait la démonstration d'un degré très élevé d'impact et de flexibilité qui correspondent vraiment bien aux objectifs audacieux qu'ils se sont fixés, » a commenté un membre de l'Académie HundrED.

« Je suis reconnaissant à HundrED d'avoir admis l'urgence de cette cause, en particulier au beau milieu de cette perturbation mondiale de l'enseignement. Grâce à une analyse avancée et à une mobilisation de la communauté pour identifier, enrôler et retenir les filles dans les écoles des communautés les plus marginalisées de l'Inde rurale, nous cherchons à donner à plus d'un millions de jeunes filles les moyens d'accéder à une éducation de qualité, » explique Safeena Husain, la fondatrice de #EducateGirls.

Depuis 2007, Educate Girls a enrôlé plus de 750 000 filles dans des écoles, améliorant ainsi les résultats d'apprentissage pour plus 1,3 million d'enfants. Ils sont bien connus pour le premier Development Impact Bond (Contrat à impact sur le développement) au monde et deviennent le premier Projet audacieux en Asie.

À propos d'Educate Girls :

Educate Girls est une organisation à but non lucratif qui mobilise les communautés pour l'éducation des jeunes filles dans les régions rurales et les plus en retard du point de vue de l'enseignement en Inde. Travaillant en partenariat avec le gouvernement, Educate Girls opère dans 18 000 villages du Rajasthan, du Madhya Pradesh et de l'Uttar Pradesh. En mobilisant une très large base de bénévoles de la communauté, Educate Girls permet d'identifier, d'enrôler et de retenir les filles déscolarisées et d'améliorer les compétences fondamentales en alphabétisation et en calcul de tous les enfants. Plus d'informations sont disponibles sur www.EducateGirls.ngo

À propos de HundrED :

Organisation à but non lucratif basée en Finlande, HundrED découvre, recherche et partage des innovations inspirantes dans l'éducation K12. L'objectif de HundrED vise à améliorer l'enseignement et à promouvoir un mouvement en encourageant l'expansion, partout dans le monde, d'innovations valables, percutantes et évolutives, ainsi que soucieuses de leur contexte. Depuis 2016, HundrED mène des recherches rigoureuses sur tous les continents et sélectionne chaque année 100 innovations inspirantes. Toutes les connaissances et innovations sélectionnées sont documentées, conditionnées et partagées gratuitement pour que des éducateurs les mettent aisément en oeuvre dans le monde entier. Plus d'informations sont disponibles sur www.hundred.org

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 15:05 et diffusé par :