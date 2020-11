Le gouvernement du Canada élargit son aide financière à la participation des peuples autochtones dans l'aménagement d'infrastructures pétrolières et gazières





OTTAWA, ON, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Une participation éclairée et significative des peuples autochtones dans les projets pétroliers et gaziers a d'importantes retombées économiques pour leurs communautés.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui jusqu'à 12 millions de dollars sur deux ans pour le programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones (PRNA), qui vise à accroître la participation économique des communautés et organisations autochtones en Colombie-Britannique et en Alberta dans des projets d'infrastructures liés aux activités pétrolières et gazières.

Cette annonce amplifie et approfondit le succès du programme de 2019-2020 en étendant les PRNA aux projets qui renforcent la capacité des communautés autochtones de tirer parti d'occasions d'affaires, qui facilitent l'accès des communautés et organisations autochtones aux ressources et qui soutiennent la participation communautaire et régionale dans les projets d'infrastructures pétrolières et gazières.

À sa première année, le programme a donné d'excellents résultats : 35 groupes ont reçu entre 15 000 $ et 1,35 million en soutien financier pour des projets qui répondent aux priorités des communautés, par exemple l'élaboration de plans d'affaires, la réalisation d'études de faisabilité, des formations à l'emploi, des forums sur des questions d'intérêt régional et d'autres ressources et mesures de soutien qui ont accru la participation autochtone dans les projets d'infrastructures pétrolières et gazières.

Ressources naturelles Canada accepte actuellement les demandes pour le programme PRNA. Pour savoir comment s'inscrire au programme et proposer un projet ou pour connaître les critères d'admissibilité et d'évaluation, consultez le site Web des PRNA.

Citations

« Le programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones aidera les communautés autochtones à saisir les occasions qui se présentent et à générer des retombées économiques. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Ce financement permet à la FNMPC de continuer à offrir des services essentiels aux Premières Nations membres de la coalition afin qu'elles aient accès aux outils et solutions nécessaires pour prendre des décisions d'affaires éclairées quant à leur participation dans de grands projets. »

Chef Sharleen Gale

Présidente, First Nation Major Projects Coalition

« L'entreprise Pimee Well Servicing LP est fière d'avoir investi des capitaux dans ce projet de concert avec Ressources naturelles Canada. Grâce au projet de modernisation de la plateforme 11, notre entreprise a pu obtenir un contrat de travaux d'entretien et embaucher des membres de nos communautés actionnaires pour les faire profiter d'occasions d'emploi à long terme. »

Sandy Jackson

Relations industrielles et développement des affaires, Pimee Well Servicing LP

« Grâce aux fonds obtenus du programme PRNA, nous avons été en mesure de créer une feuille de route numérique stratégique pour nos organisations. Au départ, nos systèmes numériques n'étaient interreliés que de façon périodique; maintenant, ils forment un ensemble cohésif et stratégique. Cette transformation nous permet d'entrer en concurrence avec d'autres entreprises dans le cadre de grands projets énergétiques qui ont cours dans le nord de la Colombie-Britannique. »

Michael Tilson

PDG, Chu Cho Environmental

Quelques faits

Quelques exemples de projets auxquels on a octroyé des fonds dans le cadre du programme PRNA en 2019-2020 :

First Nations Major Projects Coalition (Colombie-Britannique et Alberta ) - Enveloppe de 1 350 000 $ pour soutenir des travaux novateurs placés sous la direction de Premières Nations et destinés à favoriser le développement de grands projets en Colombie-Britannique et en Alberta . Ce projet vise à réaliser des activités qui permettront aux Premières Nations membres de la coalition de profiter davantage des possibilités économiques qu'offre le secteur des infrastructures énergétiques.





Pimee Well Servicing ( Alberta ) - Enveloppe de 350 000 $ pour le projet de modernisation de la plateforme 11 (double plateforme autonome). Ce projet permet à une entreprise autochtone détenue exclusivement par six Premières Nations albertaines d'accroître sa clientèle et de diversifier ses services en entreprenant un projet de modernisation et la remise à neuf d'une plateforme pétrolière.





) - Enveloppe de 350 000 $ pour le projet de modernisation de la plateforme 11 (double plateforme autonome). Ce projet permet à une entreprise autochtone détenue exclusivement par six Premières Nations albertaines d'accroître sa clientèle et de diversifier ses services en entreprenant un projet de modernisation et la remise à neuf d'une plateforme pétrolière. Chu Cho Environmental (Colombie-Britannique) - Enveloppe de 80 000 $ pour renforcer les capacités technologiques de Chu Cho Environmental et de Wai Wah Environmental en vue d'accroître la participation économique dans des projets d'infrastructures énergétiques. Ce projet soutient financièrement la Première Nation Kitselas et sa partenaire - la Nation Tsay Keh Dene - dans l'élaboration d'une stratégie numérique cohésive et d'un plan de mise en oeuvre qui accroîtront leur capacité à tirer parti, individuellement ou en tant que partenaires, d'occasions d'affaires liées à des projets d'infrastructures économiques.

Lien pertinent

Partenariats pour les ressources naturelles autochtones

