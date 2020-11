Avis au public - Réduction de la promenade piétonne du pont Alexandra





GATINEAU, QC, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les piétons et les cyclistes qu'il y aura une réduction de la largeur de la promenade piétonne du pont Alexandra aux fins de tests et d'inspections pendant la période suivante :

le dimanche 15 novembre, de 7 h à 8 h.

Durant cette période, la promenade piétonne demeurera accessible, mais sa largeur sera réduite. Les cyclistes devront descendre de leur vélo et marcher lorsqu'ils s'engageront dans la portion réduite.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

