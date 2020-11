Lancaster, en Californie, devient la première ville hydrogène aux États-Unis





LANCASTER, Californie, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Lancaster, Californie, la première ville du pays à adopter l'énergie hydrogène, s'est rapprochée du Japon afin d'impliquer les municipalités partenaires dans le développement et l'utilisation de l'hydrogène comme carburant propre de nouvelle génération.

R. Rex Parris, maire de Lancaster, a accueilli des représentants du gouvernement japonais le 6 novembre pour discuter du jumelage de Lancaster, une ville située juste au nord de Los Angeles, avec une ville « intelligente » du Japon qui se consacre également à l'intégration de l'hydrogène dans son réseau électrique, sa distribution, son stockage et son utilisation du carburant.

Le maire Parris s'est engagé en faveur d'une transition vers l'hydrogène lors de précédentes réunions du conseil municipal et a mis au défi d'autres villes dans le monde de choisir également l'hydrogène. Lancaster a fait ses preuves en étant la première ville à proposer des solutions d'énergie renouvelable, démontrant ainsi sa capacité à mettre en oeuvre des initiatives dans le domaine de l'énergie. M. Parris est convaincu que le Japon pourrait être le premier arrêt sur une voie permettant aux villes du monde entier de passer à l'utilisation de l'hydrogène.

Le maire Parris a développé une vision de l'hydrogène comme nouveau moyen de décarboniser davantage la ville, une mission qu'il a entreprise il y a plus de dix ans. Il a attiré des entreprises qui ont déjà mis en place des projets innovants dans le domaine de l'hydrogène et qui sont en cours de développement avec de grandes entreprises comme Hitachi Zosen Inova. Le maire a ensuite élaboré un plan global pour que la ville atteigne ses objectifs en matière d'hydrogène, l'annonçant publiquement lors des réunions du conseil municipal afin d'impliquer les résidents locaux et d'éduquer le public sur les avantages de l'hydrogène pour Lancaster. Récemment, de plus en plus d'entreprises et d'autres villes ont vu le succès de Lancaster et veulent se joindre au mouvement en suivant le plan de la ville.

L'hydrogène présente de nombreux avantages, notamment l'amélioration de la qualité de l'air, la fourniture d'une source d'énergie sûre et fiable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la création d'emplois hautement qualifiés. L'hydrogène est abondant dans notre environnement. Il peut être produit à partir de diverses ressources domestiques avec un potentiel d'émissions de gaz à effet de serre proche de zéro. L'idée de l'hydrogène en tant que carburant alternatif provient de sa capacité à alimenter des piles à combustible avec une production domestique, des temps de ravitaillement rapides et un rendement élevé. Environ la moitié de la population américaine vit dans des zones où les niveaux de pollution atmosphérique sont suffisamment élevés pour avoir un impact négatif sur la santé publique et l'environnement.

« L'hydrogène est l'avenir, c'est la stratégie de décarbonisation du futur, et nous mènerons l'effort avec d'autres villes en suivant les traces de Lancaster », a déclaré le maire Parris à la délégation du Japon, qui comprenait M. Imai, consul du Consulat général du Japon et M. Saeki, directeur exécutif de l'Organisation du commerce extérieur du Japon. « Lancaster est la première ville américaine à hydrogène. » Lancaster commence à nouer des relations de type jumelage avec d'autres villes qui cherchent à imiter la stratégie de Lancaster, en partageant une feuille de route. Le maire Parris considère les autres villes de niveau 2 comme d'excellents candidats. « Le passage à l'hydrogène ne doit pas se limiter aux grandes villes les plus célèbres du monde. En fait, les villes de notre taille peuvent faire certaines choses que les grandes villes ne peuvent pas faire. Les plans actuels comprennent la construction de stations de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules légers et lourds. Nous soutenons les objectifs de l'État en matière de réduction des GES et l'hydrogène est un excellent moyen d'y parvenir plus rapidement. » Il convient de noter que, dans une récente subvention de l'État de Californie, la majeure partie de la subvention de 100 millions de dollars a été consacrée aux grands centres de population urbains. Lancaster n'est pas découragé.

Après le développement d'une énorme capacité de production d'énergie solaire, le conseil municipal de Lancaster a réalisé que la ville avait le pouvoir d'avoir un impact considérable sur le statu quo énergétique. De nombreux changements ne pouvaient pas se produire au niveau des États ou au niveau fédéral. Lancaster a créé sa propre société de services publics, Lancaster Choice Energy, et a offert aux résidents de l'énergie verte produite localement à des prix plus bas et générant des revenus pour la ville. Lancaster a continué à devenir la première ville à passer à la consommation nette zéro, générant plus d'énergie propre que celle consommée. Lancaster a également été la première ville à exiger que toutes les nouvelles maisons soient solaires et, avec des partenaires communautaires, a pu construire le premier parc de bus entièrement électriques à grande échelle.

« En cours de route, nous avons réalisé que les électrons ne sont pas nécessairement le meilleur moyen de stocker l'énergie », a expliqué le maire à propos du changement de stratégie. « L'hydrogène peut être stocké facilement et pendant de longues périodes, même dans le réseau de gaz existant. C'est la ressource parfaite pour équilibrer le réseau avec notre grande quantité de ressources renouvelables intermittentes, qui ne fonctionnent que lorsque le soleil brille et que le vent souffle. »

Actuellement, SGH2 apporte une installation de production d'hydrogène vert à Lancaster. L'usine gazéifiera des déchets de papier mélangés recyclés pour produire de l'hydrogène vert qui réduit les émissions de carbone de deux à trois fois plus que l'hydrogène vert produit par électrolyse et par énergie renouvelable, et qui est cinq à sept fois moins cher. Développée par le Dr Salvador Camacho, scientifique de la NASA, et le Dr Robert T. Do, biophysicien et médecin, PDG de SGH2, la ville de Lancaster accueillera et sera copropriétaire de l'installation de production d'hydrogène vert : « Le monde a besoin de bonnes nouvelles en ce moment, et nous les avons. L'hydrogène vert, abordable, produit en masse et fiable, est le chaînon manquant pour décarboniser le monde », a déclaré le Dr Do.

D'autres projets à Lancaster comprennent une usine de gazéification et l'usine de digestion anaérobie de Hitachi Zosen Inova, d'une valeur de 100 millions de dollars, qui produit du gaz naturel renouvelable (GNR) à partir de déchets organiques pour la conversion en hydrogène propre.

« HZI voit l'hydrogène devenir un élément important de l'infrastructure énergétique, d'abord en Californie, puis dans l'ensemble des États-Unis », a déclaré Lex Heslin, développeur de projet principal pour la société énergétique Hitachi Zosen Inova. « Au niveau de l'État, la Californie adopte l'hydrogène et attire l'attention de tout le pays. Aujourd'hui, un article du New York Times a cité le récent élan de la Californie dans la transition vers l'énergie hydrogène et ses potentiels. Lancaster est déterminé à faire plus que ce qui est attendu au niveau local. »

L'hydrogène gagne du terrain dans le monde entier, les gouvernements s'engageant à produire de l'énergie propre. Lancaster s'est engagée à promouvoir l'hydrogène, à attirer des investisseurs, à construire des installations de pointe et à soutenir les nouvelles entreprises en leur accordant des permis avancés, en passant des marchés publics, en soutenant les infrastructures, en construisant des parcs de véhicules et en éduquant les consommateurs. « L'hydrogène est l'avenir et nous invitons d'autres villes à nous rejoindre sur la voie de la décarbonisation comme moyen de lutter contre le changement climatique. » La vision et l'engagement de haut niveau du maire Parris, ainsi que le développement d'un plan global pour réaliser la transition vers l'hydrogène, ont conduit à l'approbation et à l'adhésion du conseil municipal et du public, ce qui a permis d'attirer des investissements dans le domaine de l'hydrogène. L'accent est désormais mis sur l'élargissement du champ d'action pour inclure l'éducation, la recherche et le développement, ainsi qu'une coopération internationale ciblée avec des villes partageant les mêmes préoccupations.

Pour les autres villes intéressées par l'hydrogène comme voie de décarbonisation profonde, le maire Parris suggère la voie suivante :

Choisissez un défenseur efficace pour diriger l'effort sur l'hydrogène et formez une équipe.

Effectuez un examen de la charge de gaz et d'électricité de la ville, en délimitant les éventuels actifs d'énergie renouvelable.

Préparez un plan complet d'utilisation de l'hydrogène pour la ville.

Communiquez le plan à grande échelle, développez un consensus et passez par le processus de votre conseil municipal.

Travaillez en étroite collaboration avec la ville et d'autres ressources de développement économique pour attirer les investissements des entreprises du secteur de l'hydrogène.

Contactez d'autres villes, comme Lancaster , qui sont passées par ce processus pour connaître les meilleures pratiques et savoir comment mettre en oeuvre une stratégie de l'hydrogène à l'échelle de la ville.

« Nous invitons toutes les villes, petites et grandes, à relever le défi de devenir une ville alimentée en hydrogène et à nous rejoindre sur la voie d'un avenir énergétique propre », a déclaré le maire Parris. « Nous serons heureux de vous aider. »

