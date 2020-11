DNP conçoit un film qui corrige la teinte bleue des panneaux EL organiques observée en regardant à partir d'un angle





Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) (TOKYO : 7912) a développé un nouveau film qui corrige la teinte bleue observée sur les panneaux électroluminescents (EL) organiques en regardant les appareils à partir d'un angle.

Les panneaux EL organiques sont de plus en plus utilisés dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les télévisions. Tout en offrant un contraste élevé et une vitesse de réponse rapide, les panneaux EL organiques tendent à changer de couleur, apparaissant bleus, lorsqu'on les regarde depuis un angle.

À l'avenir, les besoins de la solution s'intensifieront en phase avec l'augmentation de la taille des écrans TV, ainsi qu'avec l'utilisation généralisée des smartphones pliables et des écrans embarqués dans les véhicules.

La solution unique de DNP tire parti d'une technologie exclusive de structuration fine, afin de créer un film capable de corriger cette teinte bleue et de reproduire des couleurs éclatantes en regardant à partir d'un angle.

Le nouveau film sera commercialisé sous le nom de « Film de contrôle de la variation vers le bleu ».

https://www.youtube.com/watch?v=mDpi6emSMG4

DNP fournira ce film aux constructeurs de panneaux, et prévoit un chiffre d'affaires annuel de 2,4 milliards JPY (environ 23 millions USD) pour l'exercice fiscal se clôturant le 31 mars 2023.

DNP fait partie des plus grandes sociétés d'impression globale, et fournit un portefeuille diversifié de produits et services à près de 20 000 entreprises clientes à travers le monde. Depuis notre création en 1876, nous avons constamment inventé de nouveaux produits et processus, et avons intégré avec succès plusieurs technologies exclusives d'impression et d'information destinées à alimenter plusieurs secteurs, parmi lesquels les emballages, les matériaux décoratifs, les composants d'écrans et les appareils électroniques. DNP continue de relever les défis des nouveaux secteurs d'activité, notamment ceux axés sur l'environnement, l'énergie et les sciences de la vie. Notre objectif consiste à devenir un fournisseur principal de solutions destinées à répondre à un éventail de problématiques, en développant et combinant de nouvelles technologies.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 13:15 et diffusé par :