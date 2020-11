CHTF2020 : l'édition 2020 du China Hi-Tech Forum réunit à Shenzhen des scientifiques et des dirigeants du monde entier





Le China Hi-Tech Forum, qui fait partie intégrante de la 22e China Hi-Tech Fair en cours, a ouvert le 11 novembre pour présenter plusieurs forums thématiques durant trois jours, dont le "Opening Forum" (Forum d'ouverture), le forum "New Era, New Technology and New Economy" (Nouvelle ère, nouvelle technologie et nouvelle économie), le forum "Emerging Technologies Shaping the World" (Technologies émergentes qui façonnent le monde) et le forum "Innovation Leads Future" (L'innovation dirige l'avenir).

Vous pouvez visualiser les forums et activités en ligne sur : http://cis.chtf.com/OnlinePCEN/#/Active

Le China Hi-Tech Forum a invité des universitaires chinois et internationaux, des chercheurs de renom et des cadres supérieurs à prendre part à de multiples rondes de discussions traitant de sujets allant de la vision stratégique à l'expérience pratique.

Opening Forum

Axé sur le thème "New Structure, Challenges and Opportunities under the Impact of the Pandemic » (Nouvelle structure, nouveaux défis et nouvelles opportunités sous l'impact de la pandémie), l'académicien Wu Hequan a prononcé un discours intitulé "Internet Technology in 14th Five-Year Plan" (Technologie Internet dans le cadre du 14e Plan quinquennal). En mettant l'accent sur l'innovation coopérative, le développement et les situations gagnant-gagnant, Zheng Yelai, vice-président de Huawei, a prononcé un discours intitulé "Innovation ? Inclusiveness, Technology Empowers Smart Upgrade" (Innovation et inclusivité, la technologie permet des mises à niveau intelligentes).

Forum "New Era, New Technology and New Economy"

Centré sur le thème "Development Driven by New Wave of Infrastructure" (Le développement stimulé par une nouvelle vague d'infrastructures), des universitaires de l'Académie américaine d'ingénierie et des cadres supérieurs de China First Heavy Machinery Group Corporation, de la Nouvelle banque de développement, etc. ont prononcé des discours et participé à des tables rondes traitant de comment générer davantage d'opportunités avec la nouvelle vague d'infrastructures, et de sa capacité à réorganiser la structure économique et les rapports de production.

Forum "Emerging Technologies Shaping the World"

Les discussions ont porté sur les sujets "Hello 2030", "AI+: Computing Power, Cognition and Deep Learning » (IA+ : puissance de calcul, fonctions cognitives et apprentissage profond), "Future Communication Technology" (Technologies de communication du futur), "Acceleration and Breakthrough in Life Science" (Accélération et avancées dans le secteur des sciences de la vie) et "Space Economy and Civil Aerospace" (Économie spatiale et Aéronautique civil). Rohit Talva, futurologue bien connu, Ma Qin, économiste en chef à la Banque mondiale, et Xie Dong, vice-président d'IBM et président de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs, ont partagé leurs visions sur les technologies émergentes qui ont le plus de chances d'entraîner des réformes dans l'industrie et de changer le monde dans les dix prochaines années.

Forum "Innovation Leads Future"

Les deux principaux sujets ont été : "Future Work in Post-pandemic Era" (Travail futur dans l'ère post-pandémique) et "Future Life in Post-epidemic Era" (Vie future dans l'ère post-épidémique). Parmi les invités de marque figuraient Xue Wei, PDG de Fujitsu (China), Liu Min, vice-président de Bosch China, Zhang Chao, directeur général de SAP China et Wu Junhua, vice-président de iFlytek, qui ont discuté de l'Internet de Tout, de la fabrication intelligente, de l'Internet industriel, de la fabrication flexible, du travail à distance et de la numérisation de l'entreprise.

