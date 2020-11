KPMG au Canada figure de nouveau parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada selon Mediacorp Canada





KPMG célèbre 15 années de présence sur la liste des 100 meilleurs employeurs du Canada

TORONTO, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Pour la 15e année d'affilée, KPMG au Canada figure parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada selon Mediacorp Canada.

Ce concours national annuel, établi en 2000, reconnaît les employeurs canadiens ayant bâti des organisations exceptionnelles qui se distinguent dans leur secteur en adoptant des politiques progressives au travail et des programmes extraordinaires en matière de ressources humaines. Cette année encore, les responsables de Mediacorp ont passé en revue des milliers de candidatures de partout au Canada, pour en retenir seulement 100.

« Nous sommes très honorés de figurer de nouveau sur cette liste prestigieuse, surtout au terme de l'année que nous avons connue, pareille à aucune autre, affirme Emily Brine, directrice générale, Bureau du chef de la direction. KPMG est fier d'offrir à son personnel une grande souplesse et d'instaurer des programmes novateurs et avant-gardistes afin d'attirer et de conserver les meilleurs talents. Cet aspect n'a jamais été aussi important que pendant la pandémie du coronavirus. »

Depuis la création du concours, les employeurs sont évalués en fonction des huit mêmes critères : 1) aménagement du milieu de travail; 2) atmosphère de travail et activités sociales; 3) régime de soins de santé, avantages financiers et familiaux; 4) congés annuels et autres; 5) communications avec les employés; 6) gestion du rendement; 7) formation et perfectionnement; 8) engagement au sein de la collectivité.

Cette année, KPMG s'est signalé en lançant Plus haut, plus loin, un programme de reconnaissance novateur, fondé sur des points, qui permet à la direction de récompenser les employés qui sont allés au-delà de leurs fonctions, sous forme de paiements en espèces ou de cotisations à un REER ou à un CELI. En outre, le cabinet offre désormais aux futurs parents une généreuse subvention à l'adoption (jusqu'à 20 000 $) et, aux nouvelles mamans, des prestations de maternité complémentaires (jusqu'à 100 % du salaire pendant 17 semaines). Au chapitre du soutien aux familles, le cabinet a aussi créé un Réseau des parents qui travaillent pour offrir aux parents de jeunes enfants l'occasion d'échanger et de bénéficier de ressources utiles, ainsi qu'un Réseau de soutien aux proches aidants pour soutenir les parents d'enfants ayant des besoins physiques, émotionnels ou comportementaux particuliers. KPMG continue de s'adapter à la réalité d'un milieu de travail virtuel pour soutenir ses quelque 7 000 employés, dont bon nombre travaillent encore à distance.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les nombreuses raisons du choix de KPMG et ici pour lire le supplément « Canada's Top 100 Employers » de The Globe et Mail, également publié dans le moteur de recherche d'emploi de Mediacorp, Eluta.ca.

Voici 15 raisons de célébrer les 15 années de présence de KPMG sur la liste des 100 meilleurs employeurs du Canada :

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (home.kpmg/ca/fr) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »).

KPMG compte plus de 7 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

SOURCE KPMG LLP

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 12:50 et diffusé par :