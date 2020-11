Ascensia Diabetes Care présente le soutien crucial que les infirmiers apportent aux personnes diabétiques pour célébrer la Journée mondiale du diabète 2020





BASEL, Suisse, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins aux diabétiques. Elle a conçu la gamme CONTOUR®, une gamme de systèmes de surveillance de la glycémie. Demain, elle célèbre le rôle crucial que jouent les infirmiers pour aider les patients à gérer leur diabète, dans le cadre de la Journée mondiale du diabète 2020. Cette campagne est conçue pour soutenir le thème officiel, Rôle de l'infirmier dans la prise en charge du diabète, qui a été établi par la Fédération internationale du diabète (FID).

Cette année, les activités d'Ascensia visent à remercier les infirmiers pour les efforts considérables qu'ils déploient afin d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète. Au total, 28 diabétiques du monde entier ont écrit des lettres à leurs infirmiers pour leur exprimer leur reconnaissance et leur gratitude. Ces lettres ont été saisies par le biais de vidéos émouvantes qui montrent comment les infirmiers les ont guidés, coachés et soutenus émotionnellement et physiquement tout au long de leur parcours de diabétiques.

La campagne vise à renforcer le rôle clé que jouent les infirmiers dans de nombreuses facettes du diabète, depuis le diagnostic et la prévention jusqu'à la gestion de la maladie. Ces vidéos inspirantes montrent comment les infirmières ont permis aux diabétiques de gérer elles-mêmes leur état et d'accomplir des tâches auxquelles les personnes non diabétiques ne pensent même pas : compter les glucides, calculer et administrer l'insuline, surveiller les taux de glycémie et utiliser les nouvelles technologies pour faciliter leur vie. Les infirmiers ne jouent pas seulement un rôle sur le plan médical. Leur présence est également indispensable pour reconnaître et partager des conseils pour naviguer à travers l'impact émotionnel et psychologique que de nombreuses personnes atteintes de diabète et leurs familles subissent.

Rob Schumm, président d'Ascensia Diabetes Care, a expliqué : « Selon les chiffres de la FID, environ 9 % de la population adulte mondiale est atteinte de diabète, et beaucoup de ces patients gèrent eux-mêmes la maladie. Les infirmiers sont souvent le premier et parfois le seul professionnel de santé qu'ils consultent pour leur diabète. Cela renforce le rôle essentiel qu'ils jouent et l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur une personne atteinte de diabète.

Les vidéos démontrent vraiment que les infirmiers tiennent une place particulière dans le coeur de ceux qu'ils ont aidés. En particulier lors de ces échanges précoces immédiatement après le diagnostic, qui changent la vie de nombreux patients. Ce qui est frappant, c'est que pour beaucoup de participants à cette campagne, leurs infirmiers sont restés à leurs côtés depuis le début, les aidant à se retrouver dans le labyrinthe qu'est le diabète. Sans ce soutien, de nombreuses personnes atteintes de diabète auraient eu des difficultés.

En fait, l'idée de cette campagne est venue d'un employé qui a partagé combien il souhaitait pouvoir remercier l'infirmière qui l'a soutenu immédiatement après le diagnostic de son diabète de type 1 à l'âge de 13 ans. Il a parlé avec passion de la difficulté des premiers jours et de la détermination de son infirmière qui lui a permis de jouer un match de football important le lendemain de son diagnostic. Des années après son diagnostic, elle le soutenait toujours, lui et sa famille, dans leur lutte contre le diabète. Tout cela avec un sourire. Nous avons été émus par son histoire et avons réalisé qu'il doit y avoir beaucoup d'autres histoires à partager ».

Pour nous aider et aider tous ceux qui vivent avec le diabète, remerciez les infirmiers du monde entier qui les accompagnent et leur donnent les moyens de se prendre en charge. Soutenez la Journée mondiale du diabète. Aimez, partagez ou réagissez aux histoires inspirantes de notre campagne en visitant les canaux de réseaux sociaux Ascensia Diabetes Care Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Les 25 vidéos se trouvent sur le site web d'Ascensia sur www.ascensia.com/wdd2020/ (disponible à partir de 22h00 CET, le 13 novembre 2020).

