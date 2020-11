Programme RAC - Une bibliothèque ancrée dans le 21e siècle au coeur de LaSalle





MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, à LaSalle, se concrétise alors que le comité exécutif a appuyé cette semaine l'octroi d'un contrat de près de 30 M$ au Groupe Décarel pour débuter les travaux de construction. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal. Audacieuse, unique et pensée en fonction des besoins de la population montréalaise, la nouvelle bibliothèque permettra aux citoyennes et citoyens de profiter d'espaces plus attrayants, évolutifs, polyvalents et accessibles universellement.

« Je suis très heureuse de participer à l'annonce de la rénovation de la bibliothèque L'Octogone de LaSalle. Je le suis d'autant plus que je sais à quel point les bibliothèques sont essentielles pour les collectivités qui constituent le tissu vivant de Montréal. C'est la raison pour laquelle le développement du réseau des bibliothèques publiques figure parmi les grandes priorités du gouvernement. Grâce à cette importante subvention du gouvernement, cet établissement sera un carrefour citoyen d'échange, d'apprentissage et d'épanouissement ouvert à tous. Je félicite la population de LaSalle pour son appui au projet et la Ville de Montréal pour son rôle déterminant dans sa réalisation », a déclaré Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

« Les bibliothèques sont des milieux de vie qui deviennent souvent le coeur d'une communauté, qui vient s'y rassembler, échanger, apprendre et s'ouvrir sur le monde. C'est une grande fierté de créer des lieux innovants, inspirants et tournés vers l'avenir, qui ressemblent à leur communauté et qui amélioreront la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes de Montréal », a mentionné Magda Popeanu, vice-présidente du Comité exécutif de la Ville et responsable de la culture.

« Cette annonce marque un jalon important dans le processus de construction et de réaménagement de la bibliothèque L'Octogone. Ce projet, on le connait bien. Depuis longtemps, on y rêve, on l'imagine, on s'y projette. Nous avons travaillé d'arrache-pied afin d'offrir une bibliothèque de quartier réinventée, digne d'une bibliothèque du 21e siècle, qui suscitera une grande fierté et renforcera le sentiment d'appartenance des LaSallois à l'égard de ce lieu culturel », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Manon Barbe.

Visant une certification LEED OR, la conception du bâtiment, d'une superficie de 4 500 m2, prévoit des aménagements verts et écoresponsables avec l'ajout d'une toiture verte, d'ouvrages de rétention d'eau pluviale et l'installation de bornes de recharge électriques et de supports à vélos, entre autres. On pourra y profiter d'une collection de 180 000 documents, d'une salle communautaire, d'une salle d'animation, d'un carrefour pour les enfants, d'un espace pour les adolescents, de deux espaces de création, d'un café, d'une bédéthèque, de cinq salles de travail, d'une salle de formation, en plus de nombreuses places assises et de postes informatiques.

La réalisation de ce projet est possible grâce au programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC), établi en partenariat avec le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal afin d'augmenter et d'améliorer l'offre de service en bibliothèque, tout en enrichissant la qualité culturelle du cadre de vie des Montréalais. Issu du Diagnostic des Bibliothèques de Montréal, ce programme s'inscrit dans les principes du développement durable, dont l'Agenda 21 de la culture, et dans la vision de la bibliothèque du 21e siècle. Depuis la mise en place du programme, cinq projets de bibliothèques ont été réalisés (Le Boisé, Marc-Favreau, Saul-Bellow, Benny et Pierrefonds) et un projet est actuellement en cours de réalisation (Maisonneuve).

