Aider les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois

OTTAWA, ON, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie mondiale de COVID-19, les travailleurs du pays sont confrontés à de nouveaux défis, notamment parce qu'ils travaillent dans des industries qui ont commencé à offrir leurs services en ligne ou dans des petites entreprises qui s'efforcent de respecter les directives de santé publique. Pour relever ces défis, les Canadiens doivent avoir accès à de la formation et à des services d'aide à l'emploi qui leur permettront d'acquérir de nouvelles compétences et de trouver de bons emplois. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada continuera d'effectuer des investissements pour renforcer la classe moyenne, créer des emplois et faire croître l'économie.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé les détails d'un investissement de 1,5 milliard de dollars dans les ententes sur le développement de la main-d'oeuvre (EDMO) conclues avec les provinces et les territoires. Cet investissement aidera les Canadiens des groupes sous-représentés et ceux des secteurs qui ont été le plus durement touchés par la pandémie, dont la construction, les transports et l'hôtellerie, à accéder rapidement à des services d'aide pour réintégrer le marché du travail. Ces services pourraient comprendre de la formation professionnelle, de la formation en milieu de travail, de la formation parrainée par l'employeur, de l'aide financière et des avantages sociaux, des services d'aide à l'emploi et d'orientation professionnelle et des possibilités d'emploi. Ce financement s'ajoute aux 3,4 milliards de dollars fournis aux provinces et territoires en 2020-2021 dans le cadre des EDMO et des ententes sur le développement du marché du travail (EDMT).

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à effectuer le plus important investissement de l'histoire du Canada dans la formation des travailleurs. Il nous aidera à atteindre notre objectif de créer plus d'un million d'emplois. En collaboration avec les provinces et les territoires, nous aiderons les travailleurs canadiens à acquérir de nouvelles compétences dans les secteurs en croissance, à recevoir une formation et une accréditation, à rencontrer des employeurs et à trouver de bons emplois.

Alors que nous travaillons à la relance de l'économie après la pandémie, le gouvernement du Canada continuera de soutenir les Canadiens et de les aider à développer leur plein potentiel. Ensemble, nous pouvons bâtir une main-d'oeuvre plus forte et un Canada plus compétitif et plus résilient.

« Des millions de Canadiens sont maintenant retournés au travail après avoir perdu leur emploi au début de la pandémie, mais nous pouvons en faire bien plus. En investissant dans la formation professionnelle et les services d'aide à l'emploi, nous investissons dans notre plus grand atout : nos gens. Nous continuerons de travailler avec l'ensemble des provinces et des territoires pour relancer l'économie et aider les Canadiens à retourner au travail. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« En collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux, le gouvernement du Canada offre aux travailleurs canadiens la formation et les services d'aide dont ils ont besoin pour obtenir de bons emplois alors que notre pays se remet prudemment des impacts de la COVID-19. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons renforcer l'avenir des travailleurs et les aider à réussir alors que notre économie se relance et évolue. »

-- L'hon. Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec les territoires et les provinces en vue de réaliser notre objectif commun d'offrir des possibilités d'emploi aux Canadiens. Cet investissement donnera aux provinces et aux territoires la flexibilité dont ils ont besoin pour fournir les bons outils à leurs résidents, afin qu'ils puissent trouver de bons emplois et aider à relancer l'économie en toute sécurité. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

L'ensemble des provinces et des territoires ont accepté l'offre du gouvernement du Canada d'un financement supplémentaire par l'intermédiaire des EDMO. L'investissement de 1,5 milliard de dollars sera réparti comme suit (arrondi au million le plus proche) :

d'un financement supplémentaire par l'intermédiaire des EDMO. L'investissement de 1,5 milliard de dollars sera réparti comme suit (arrondi au million le plus proche) : Ontario : 614 millions de dollars



Québec : 303 millions de dollars



Colombie-Britannique : 212 millions de dollars



Alberta : 185 millions de dollars



Manitoba : 47 millions de dollars



Saskatchewan : 42 millions de dollars



Nouvelle-Écosse : 37 millions de dollars



Nouveau-Brunswick : 22 millions de dollars



Terre-Neuve-et-Labrador : 19 millions de dollars



Île-du-Prince-Édouard : 6 millions de dollars



Territoires du Nord-Ouest : 3 millions de dollars



Nunavut : 3 millions de dollar



Yukon : 3 millions de dollars

Chaque année, le gouvernement du Canada fournit aux provinces et aux territoires environ 3 milliards de dollars de financement dans le cadre des EDMO et des EDMT pour aider les Canadiens à améliorer leurs compétences ainsi qu'à trouver et à conserver de bons emplois. Le budget de 2017 a prévu un investissement supplémentaire par le biais de ces ententes pouvant atteindre 625 millions de dollars par an, de 2017 à 2023.

fournit aux provinces et aux territoires environ 3 milliards de dollars de financement dans le cadre des EDMO et des EDMT pour aider les Canadiens à améliorer leurs compétences ainsi qu'à trouver et à conserver de bons emplois. Le budget de 2017 a prévu un investissement supplémentaire par le biais de ces ententes pouvant atteindre 625 millions de dollars par an, de 2017 à 2023. Dans le cadre des EDMO et des EDMT, les provinces et les territoires disposent d'une marge de manoeuvre pour soutenir leurs efforts individuels pour la reprise après la pandémie. Par exemple, la portée des dépenses admissibles aux termes de ces ententes a été élargie pour inclure les coûts associés aux formations en ligne, aux nouvelles exigences en matière de distanciation physique et aux services de soutien en santé mentale.

Les EDMO soutiennent l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes et de services qui aident les Canadiens à améliorer leurs compétences, à acquérir de l'expérience professionnelle et à démarrer leur propre entreprise. Il peut notamment s'agir de services d'orientation professionnelle et de programmes ciblés pour les personnes handicapées et les travailleurs âgés.

Les EDMT aident les provinces et les territoires à soutenir les Canadiens en leur offrant de la formation professionnelle et des services d'aide à l'emploi financés par l'assurance-emploi. Ce soutien permet aux travailleurs de trouver rapidement un emploi, de retourner au travail et de conserver leur emploi. Il contribue également à bâtir une main-d'oeuvre qualifiée qui répond aux besoins actuels et nouveaux des employeurs.

Selon les dernières données sur l'emploi de l'Enquête sur la population active, le marché du travail canadien a gagné 84 000 emplois en octobre 2020. Le taux de chômage national était de 8,9 % en octobre 2020, soit une légère baisse par rapport aux taux de 9 % en septembre 2020 et de 13,7 % en mai 2020. Près de 2,4 millions de Canadiens sont retournés au travail depuis avril après avoir perdu leur emploi ou cessé de travailler pendant la pandémie.

