/R E P R I S E -- Étude sur la Journée de la philanthropie de Mackenzie : Quatre-vingts pour cent des Canadiens envisagent de faire un don de bienfaisance en 2020/





La santé, le bien-être des communautés et les efforts humanitaires sont les causes qui obtiennent le plus le soutien des Canadiens

Plus de la moitié d'entre eux cherchent à obtenir des conseils sur la façon de maximiser l'impact et les dons de manière efficace sur le plan fiscal

Le Programme philanthropique Mackenzie aide à intégrer les dons dans un plan financier global

TORONTO, le 10 nov. 2020 /CNW/ - En prévision de la Journée nationale de la philanthropie (le 15 novembre), Placements Mackenzie a publié aujourd'hui son Sondage éclair sur les dons de bienfaisance au Canada 2020, qui montre que, malgré les perturbations économiques causées par la COVID-19, les Canadiens continuent à faire preuve de générosité.

Quatre-vingt-trois pour cent des Canadiens interrogés ont déjà fait un don à un organisme de bienfaisance en 2020, ou envisagent de le faire. De plus, le montant moyen estimé des dons par personne atteint 585 $. Toutefois, la COVID-19 a eu un impact sur la capacité des gens de donner, 40 pour cent d'entre eux déclarant avoir dû réduire le montant qu'ils comptaient donner cette année en raison de l'impact financier de la pandémie.

L'étude, menée par Pollara Strategic Insights, a aussi identifié les causes qui obtiennent le plus de soutien. Il s'agit, entre autres :

des services médicaux et de la recherche (54 pour cent)?;

des organismes de services locaux et sociaux -- dont les sports et les loisirs, le développement des jeunes, les banques alimentaires et les services de logement (47 pour cent)?; et

des organismes d'aide humanitaire et de secours (35 pour cent).

«?Les Canadiens continuent de soutenir les organismes de bienfaisance en si grand nombre malgré les difficultés qu'ils doivent affronter cette année, ce qui en dit long sur leur caractère,?» a déclaré Carol Bezaire, vice-présidente, Fiscalité, successions et philanthropie stratégique, Placements Mackenzie. «?Les besoins sont plus grands que jamais, alors nous avons tous un rôle à jouer pour aider les autres et pour nous assurer de maximiser l'impact de nos dons.?»

Même si les personnes interrogées ont déclaré être relativement bien informées à propos de la manière de gérer leurs dons, un nombre important d'entre elles cherchent à obtenir des informations et des conseils supplémentaires dans des domaines clés :

57 pour cent aimeraient comprendre comment maximiser l'impact de leurs dons?;

50 pour cent aimeraient apprendre comment gérer leurs dons de manière fiscalement avantageuse?; et

52 pour cent s'intéressent aux stratégies et aux pratiques exemplaires générales pour les dons aux organismes de bienfaisance.

Madame Bezaire croit que le tout présente une bonne occasion pour les conseillers financiers canadiens de renforcer la valeur des conseils et d'aider à offrir à leurs clients des informations supplémentaires sur les stratégies de dons de bienfaisance. Elle a souligné qu'un fonds à vocation arrêtée par le donateur, comme le Programme philanthropique Mackenzie, constitue une option pour les investisseurs qui souhaitent intégrer des dons réguliers à leur plan financier global. Ce type de fonds est semblable à la création d'une fondation privée, mais est plus facile à mettre en place et moins coûteux. L'étude de Mackenzie a révélé que peu de Canadiens connaissent ce programme (18 pour cent). Cependant, lorsque le programme leur est expliqué, 39 pour cent d'entre eux déclarent qu'ils envisageraient probablement d'y participer.

«?Le Programme philanthropique Mackenzie a été créé pour un moment comme celui-ci. Il est pratique, offre des avantages fiscaux immédiats et permet aux Canadiens de constituer un héritage durable pour soutenir les causes qui leur tiennent à coeur,?» a déclaré Madame Bezaire. «?Pour beaucoup d'investisseurs, la réussite va au-delà de la réalisation de leurs propres objectifs financiers -- il s'agit de la capacité de faire une différence.?»

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 144,5 milliards de dollars au 31 octobre 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 193 milliards de dollars au 31 octobre 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com

À propos du sondage Pollara

Cette étude a été menée en ligne auprès d'un échantillon de 1 276 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. L'enquête a été menée du 14 au 21 septembre 2020. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,7 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin d'être représentatifs de la population canadienne.

