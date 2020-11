Pandémie de la COVID-19 - Appel à la vigilance et déploiement de nouveaux efforts pour freiner la hausse de nouveaux cas dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean





QUÉBEC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La situation étant toujours critique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la population doit demeurer très vigilante afin de limiter la circulation du virus dans la communauté et freiner la hausse de nouveaux cas.

La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a fait le point sur la situation aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et a annoncé de nouveaux efforts afin de contenir la propagation.

Une offre de dépistage de la COVID-19 sera notamment déployée dans le secteur de Jonquière afin de répondre à la demande. La clinique accueillera la clientèle 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h. Rappelons que les clientèles priorisées pour le dépistage sont les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 ainsi que celles ayant eu un contact étroit avec une personne atteinte.

En plus de la bonification de l'offre de dépistage dans la région, plusieurs améliorations seront apportées afin de répondre aux besoins en forte hausse. Mentionnons, entre autres, que :

du personnel supplémentaire a été mobilisé et prêtera main forte aux équipes qui effectuent les enquêtes épidémiologiques;

la capacité d'analyse des prélèvements sera rehaussée avec la collaboration d'un laboratoire de Montréal, qui effectuera plus de 1 000 tests quotidiens.

Citations :

« Depuis plusieurs jours, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est durement touchée par cette deuxième vague et nous déployons les moyens nécessaires afin de soutenir les équipes en place, notamment en bonifiant l'offre de dépistage. C'est le nerf de la guerre pour débuter rapidement les enquêtes et la recherche de contacts et ainsi contrôler efficacement les éclosions. Je réitère que malgré la hausse considérable de nouveaux cas, la situation est toujours considérée sous contrôle dans la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis fière de constater toute la mobilisation au sein de notre région. Toutefois, il est essentiel de continuer à limiter nos contacts et à respecter les mesures sanitaires. Je suis confiante que nous serons tous plus vigilants, afin de protéger notamment les milieux de vie pour aînés et les milieux de soins. Ce sont les efforts individuels qui nous mèneront vers une victoire collective. Sachez que je suis en lien constamment avec mon collègue, le ministre de la Santé, et avc la direction régionale de la Santé publique. Lorsqu'il y a des besoins, ils sont rapidement entendus et répondus. »

Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Rappelons que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est présentement au palier d'alerte maximale. Les mesures applicables sont en ligne à l'adresse : Québec.ca/zonerouge.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 11:25 et diffusé par :