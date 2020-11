Le Project Management Institute continue de soutenir les groupes de défense internationaux par le biais du Mois mondial du Service





Le Project Management Institute (PMI), principale association mondiale des professionnels de la gestion de projets, a l'immense plaisir de lancer le Mois mondial du Service 2020, qui doit durer jusqu'au 5 décembre 2020. Aligné sur le programme Diversité, Equité et Inclusion récemment lancé par l'Institut, le Mois mondial du Service encourage le personnel, les membres et les bénévoles à participer aux activités de service communautaire importantes et significatives pour eux, afin de produire un effet positif.

"Nos volontaires sont au coeur du Project Management Institute - nous les appelons notre potion magique," a affirmé Otema Yirenkyi, vice-président de l'Engagement global pour l'Afrique Sub-Saharienne, et responsable de la Diversité, de l'Equité et de l'Inclusion. "Ils nous ont contactés et demandé ce qu'ils pouvaient faire. Au sein du PMI, nous avons créé des espaces par le biais de notre programme Diversité, Equité et Inclusion, que nous élargissons grâce au Mois mondial du Service. Cela renforce notre engagement en faveur des groupes de défense internationaux et soutient des questions et des causes majeures qui exercent un impact sur les communautés," a-t-il ajouté.

L'une des suggestions de participation évoquée par le PMI est de prendre part à la campagne "Ecrire pour les droits"® d'Amnesty International. Cette campagne internationale de rédaction de lettres soutient les personnes dont les droits humains fondamentaux sont menacés. Les lettres seront adressées aux gouvernements, dirigeants et décideurs, dans le but de promouvoir le changement au nom de ceux qui ont été touchés par la campagne organisée cette année. Le PMI ambitionne de s'engager à envoyer 10.000 courriers de soutien dans le cadre de la campagne "Ecrire pour les droits".

Les membres de la communauté qui cherchent d'autres manières de prendre part à cette campagne peuvent réfléchir d'autre types d'actes de service: don du sang, bénévolat, ou dons, en faveur d'une banque alimentaire, voire consultation en ligne des opportunités de bénévolat pour les Nations Unies (ONU). Visitez PMI.org/PMImpact cherchez de l'inspiration sur la façon de vous impliquez et partagez l'impact de votre contribution.

Le PMI n'est pas étranger au fait de redonner à la communauté. L'an passé, pendant le Mois mondial du Service, pour fêter son 50e anniversaire, le PMI a mis l'accent sur les professionnels - ses membres, les titulaires de lettres de créances, les bénévoles et tous ceux qui considèrent la gestion de projets comme étant leur profession. Nous avons célébré leurs réalisations majeures, non seulement en produisant les résultats escomptés mais également en faisant la différence. Nous avons conclu un partenariat avec les Nations Unies et avons mobilisé notre communauté afin de consacrer 50.000 heures à des projets contribuant aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Avec plus de 150.000 heures, notre communauté a dépassé les attentes de contribution à ce projet. Le PMI envisage de poursuivre cet effort chaque année.

Pour vous engager en faveur du Mois mondial du Service 2020 de la PMI 2020, visitez: PMI.org/PMImpact.

