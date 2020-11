Journée nationale de la philanthropie : BMO Gestion privée offre des conseils pour préparer les héritiers à faire des dons de bienfaisance tout au long de leur vie





Le deuxième volume du magazine numérique explore les moyens d'établir une culture familiale de gérance et de philanthropie

Offre des conseils sur la gestion et l'utilisation de ce patrimoine pour soutenir les causes importantes pour la famille

MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Anticipant un transfert de patrimoine de mille milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, ce qui constituera le transfert de patrimoine sur dix ans le plus important de l'histoire du Canada (voir « Le gain inattendu », Info-Patrimoine de BMO, 2018), BMO Gestion privée aide les familles à préserver et à faire progresser l'héritage familial en établissant une culture de gérance et de philanthropie pour la prochaine génération.

Les articles du deuxième volume du magazine Info-Patrimoine de BMO explorent la façon dont les familles peuvent préparer leurs enfants à faire des dons de bienfaisance et à pratiquer la philanthropie. En plus des conseils sur la façon de préparer les héritiers aux responsabilités liées à l'héritage d'un patrimoine, BMO Gestion privée fournit des orientations pour apprendre aux enfants comment utiliser ce patrimoine pour améliorer la vie d'autrui, tout en soutenant les causes importantes pour leur famille.

« Lorsqu'elles discutent des transferts de patrimoine, il est important que les familles tiennent compte des responsabilités liées à l'héritage du patrimoine familial et la manière de créer un cadre qui fera progresser les engagements philanthropiques de la famille », a rappelé Marvi Ricker, vice-présidente et directrice générale, Services-conseils en philanthropie (Subventions stratégiques), BMO Gestion privée. « Bâtir un héritage durable commence par l'établissement et le maintien d'une culture familiale de gestion du patrimoine et de philanthropie. L'équipe de professionnels de BMO Gestion privée possède l'expérience et les ressources nécessaires pour aider les Canadiens et leur famille à définir les causes qui correspondent à leurs valeurs et à élaborer des stratégies ayant une incidence significative maintenant et pour les générations futures. »

Conseils pour enseigner aux enfants le rôle de la gestion du patrimoine

La promotion d'une culture durable de gestion du patrimoine et de philanthropie commence par engager la prochaine génération dans des habitudes de dons de bienfaisance qui définiront la façon dont elle gérera son temps et son patrimoine. BMO Gestion privée encourage les Canadiens et leur famille à envisager ces stratégies suggérées pour préparer leurs enfants et leurs petits-enfants à une vie de dons de bienfaisance :

Recherchez des moments propices à l'apprentissage : Qu'il s'agisse d'une discussion à table, d'une activité de bénévolat dans un refuge ou de la participation à une réunion d'octroi d'une bourse, il existe de nombreuses occasions de présenter et d'expliquer la valeur de la philanthropie et des dons de bienfaisance aux enfants de tous âges. Si possible, essayez d'enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge que son temps est l'un des biens les plus précieux qu'une famille peut donner. Encourager les enfants à donner de leur temps peut les aider à renforcer leur estime de soi et leur confiance en eux, tout en les sensibilisant à leur communauté et à sa diversité.

« Bâtir une culture durable de gestion du patrimoine et de philanthropie commence par l'adoption d'habitudes. En encourageant les membres de la famille de tous âges à participer à des activités de bienfaisance et à pratiquer une gestion de patrimoine responsable, ces habitudes se développeront dans un cadre de traditions et de valeurs familiales philanthropiques qui pourront être transmises aux générations futures », a déclaré Lydia Potocnik, vice-présidente et directrice nationale, Services-conseils en philanthropie, BMO Gestion privée.

Pour télécharger le magazine Info-Patrimoine de BMO, visitez https://privatewealth.bmo.com/getimage.asp?content_id=87400

