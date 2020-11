ExCellThera pourra implanter une usine de bioproduction de cellules souches créant jusqu'à 150 emplois grâce à l'appui du gouvernement du Canada





ExCellThera inc., une société de médecine cellulaire et moléculaire au stade clinique avancé, bénéficiera d'une contribution remboursable pouvant atteindre 4 millions de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec dans le cadre du démarrage de ses activités de production commerciale. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, accompagnée de Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international.

Pour concrétiser ses ambitions, ExCellThera fera l'acquisition d'équipements de laboratoire et de production à la fine pointe de la technologie (cytomètre, agitateur orbital, système centrifuge, incubateur de CO 2 et équipement de traitement de cellules automatisé) dans l'objectif de mettre en place des installations de bioproduction commerciale de cellules souches. Ce projet, qui comprend également l'aménagement de salles blanches, de même que les services d'ingénierie et d'architecture en découlant, pourrait à terme mener à la création de 150 emplois et renforcer la position de Montréal comme pôle de développement en thérapie cellulaire et en immunothérapie.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes qui misent sur l'innovation. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. En appuyant le démarrage des activités commerciales d'ExCellThera, le gouvernement permet à l'entreprise de se doter de l'équipement nécessaire au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice du secteur des sciences de la vie et de la santé de tous les Canadiens.

« La crise de la COVID-19 a démontré à quel point les investissements en innovation dans le secteur des sciences de la vie sont cruciaux. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, ExCellThera pourra acquérir de l'équipement à la fine pointe de la technologie, lui permettant de poursuivre ses activités de recherche scientifique à potentiel élevé. Cet investissement fera aussi en sorte que l'entreprise sera en mesure d'agrandir son équipe. Les Canadiens ont besoin de bons emplois sur lesquels ils peuvent compter et le gouvernement du Canada sera toujours là pour appuyer les entreprises canadiennes à l'avenir prometteur et qui contribuent à la création d'emplois. C'est ainsi que l'on assurera une relance économique forte à travers le pays. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler l'innovation pour accroître la productivité et la compétitivité à long terme des entreprises. Nous sommes donc fiers de pouvoir offrir ce soutien à ExCellThera, dont le projet contribue à renforcer la position de Montréal comme pôle de développement en sciences de la vie, un secteur d'avenir. En plus de mener à la création de nombreux emplois de qualité, il aidera l'entreprise à maintenir sa position enviable sur les marchés de la recherche, et ce, à l'international. »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Nous sommes heureux de voir le gouvernement du Canada contribuer au développement d'une entreprise de chez nous qui travaille à la fine pointe de la technologie médicale et dont le rayonnement est international. Cette contribution nous permettra de faire l'acquisition d'équipements spécialisés dans le but d'offrir un traitement sécuritaire aux patients souffrant de cancers du sang avancés et autres troubles sanguins, et ce, à échelle commerciale. »

Guy Sauvageau, fondateur, président-directeur général et chef scientifique, ExCellThera

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Créée en 2015 à Montréal, ExCellThera inc. développe des molécules et des solutions de bio-ingénierie pour amplifier le nombre de cellules souches et immunitaires à des fins thérapeutiques. Sa technologie la plus avancée augmente leur nombre de façon exponentielle en moins de 7 jours. Celle-ci a le potentiel de révolutionner l'industrie des greffes de cellules souches pour le traitement des cancers et d'autres domaines thérapeutiques.

