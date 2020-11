TIDAL ajoute des millions de pistes à haute définition et offre un vaste catalogue de diffusion audio en continu de la plus haute qualité





Depuis 2019, les utilisateurs de MQA ont doublé sur TIDAL

Les utilisateurs de TIDAL HiFi écoutent 40 % plus de pistes en haute définition que l'an dernier

NEW YORK, 13 novembre 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, TIDAL, la plateforme mondiale de diffusion en continu de musique et de divertissement, a ajouté des millions de pistes en format MQA, de Warner Music Group vers son catalogue Masters. Avec TIDAL Masters, TIDAL, en partenariat avec MQA (Master Quality Authenticated), garantit la livraison de l'enregistrement sonore original. Les amateurs de musique peuvent maintenant accéder à un catalogue Masters élargi, mettant en vedette des albums emblématiques d'artistes comme The Notorious B.I.G., Missy Elliott, LCD Soundsystem, Madonna et plus encore.

Dirigée par Bob Stuart, qui est devenu cette année le premier ingénieur du son à recevoir le prix Prince Philip de la Royal Academy of Engineering (Académie royale d'ingénierie), MQA a mis au point une toute nouvelle façon de coder le format audionumérique en se fondant sur des renseignements clés concernant l'audition humaine. La clé de cette technologie est l'authentification intégrée de MQA pour confirmer que l'auditeur obtient exactement le son créé en studio. De plus, MQA aborde le problème suivant : lorsque le son analogique est converti en numérique, le processus introduit des artéfacts de dégradation temporelle qui brouillent les sons de manière non naturelle. MQA résout ces problèmes, puis le décodeur MQA dans l'application TIDAL garantit que la conversion en son analogique préserve la clarté immaculée de la musique.

Bob Stuart, fondateur de MQA, explique : « En prêtant une grande attention à la nature du son et à la façon dont nous l'entendons, MQA ouvre une fenêtre transparente et offre tous les détails et toutes les nuances de la chanson originale. Le catalogue de l'industrie de la musique contient des millions de prestations importantes provenant des premiers jours du CD où l'enregistrement était parfois réalisé en 44,1 kHz 16 bits et où il n'existait aucune autre possibilité. Nous sommes ravis que Warner Music Group mette ce contenu à la disposition de TIDAL. »

« TIDAL Masters offre le meilleur son sur le marché. Alors que les attentes des consommateurs en matière d'expériences de haute qualité augmentent, l'innovation audio de TIDAL fixe la norme en matière d'écoute musicale », a déclaré Lior Tibon, chef de l'exploitation chez TIDAL. « Non seulement les membres peuvent entendre la musique exactement comme leurs artistes favoris l'ont enregistrée, mais grâce aux récentes améliorations apportées à la plateforme, l'expérience est plus fluide que jamais. »

En réponse aux demandes des auditeurs qui souhaitent découvrir et écouter plus facilement d'autres pistes Masters, TIDAL a ajouté la « Master Edition » pour Artist Radio et Track Radio. Les membres de TIDAL peuvent écouter sans interruption des stations de radio de la meilleure qualité possible contenant des chansons Masters seulement. En même temps, TIDAL ajoute l'« Édition Master de mes nouveautés » pour les membres, une liste de lecture personnalisée contenant de nouvelles pièces musicales en son de qualité supérieure, en fonction des habitudes d'écoute de chacun. En utilisant moins de bande passante, la technologie MQA combine et fournit aux amateurs de musique un son de qualité supérieure, ce qui rend les fichiers MQA accessibles aux auditeurs en déplacement, à l'aide de n'importe quel casque d'écoute.

Afin de soutenir une expérience d'écoute harmonieuse, TIDAL a récemment lancé la fonction « Connect » qui permet aux utilisateurs de profiter de la musique à partir de son volet HiFi directement sur des appareils connectés, notamment : Bluesound, Cambridge Audio, DALI, KEF, iFi audio, Lyngdorf, Monitor, NAD et Naim Audio. Grâce à Connect de TIDAL, la qualité de son incomparable et sans perte de la plateforme peut maintenant être appréciée sans accroc sur les appareils préférés des membres, en appuyant simplement sur un bouton. Pour en savoir plus sur la façon de se connecter, visitez TIDAL.com/Connect

TIDAL offre le plus grand catalogue MQA à l'extérieur de la Chine. De plus, TIDAL offre aux amateurs de musique un accès illimité à son vaste catalogue de plus de 70 millions de pistes en tout genre, des milliers de listes de lecture savamment conçues par l'équipe de rédaction chevronnée de TIDAL et d'innombrables stations de radio d'artistes.

TIDAL HiFi en un coup d'oeil

L'adhésion à TIDAL HiFi vous permet d'écouter la meilleure qualité de son en fonction de vos paramètres, de votre appareil de lecture et de la disponibilité des données. Le volet HiFi offre un certain nombre d'options de lecture en continu, notamment :

HiFi : son de haute fidélité provenant de fichiers musicaux non compressés. TIDAL HiFi utilise FLAC, un format de fichier plus robuste. En revanche, les fichiers MP3 sont comprimés afin d'en réduire la taille, ce qui peut supprimer des détails audio, et par conséquent diminuer la qualité du son. FLAC offre un son de qualité CD dans sa forme la plus pure (1411 kbps ou 16 bits/44,1 kHz)

Master : fichiers authentifiés et intacts avec la plus haute résolution possible, aussi impeccable que le son entendu dans la salle de mastérisation. Et exactement comme le voulait l'artiste.

Dolby Atmos : une expérience audio immersive. Dolby Atmos Music permet de placer les sons avec précision, en ajoutant de la dimension pour créer une ambiance sonore complète.

Sony 360 Reality Audio : une expérience immersive utilisant la technologie audio spatiale de Sony pour cartographier le son à n'importe quel point ou à n'importe quelle distance de vos oreilles. Cette nouvelle expérience d'écoute incarne le point culminant d'années d'études acoustiques et physiologiques concernant la façon dont nous entendons et plaçons les sons.

Pour en savoir plus, consulter tidal.com/sound-quality

TIDAL est une plateforme mondiale de musique et de divertissement appartenant à des artistes. Elle rapproche les artistes et les amateurs grâce à un contenu original unique et à des événements exclusifs. Offert dans 56 pays, le service de diffusion en continu compte plus de 70 millions de pièces musicales et 250 000 vidéos de haute qualité dans son catalogue, ainsi que des séries vidéo originales, des baladodiffusions, des milliers de listes de lecture savamment organisées et la découverte d'artistes via TIDAL Rising. Grâce à l'engagement de ses propriétaires à créer un modèle plus durable pour l'industrie de la musique, TIDAL est disponible en volets premium et HiFi, des enregistrements qui comprennent Master Quality Authenticated (MQA), Sony's 360 Reality Audio Enregistrements et Dolby Atmos Music.

Grâce à des recherches scientifiques de pointe sur l'audition humaine, MQA a créé une technologie qui capte le son de la performance originale interprétée en studio. Le fichier maître MQA est entièrement authentifié et assez léger pour être diffusé en continu tout en étant rétrocompatible, afin que la musique MQA puisse être jouée sur n'importe quel appareil. La technologie MQA primée est homologuée par des maisons de disques, des services de musique et des fabricants de matériel partout dans le monde et respecte la certification de la RIAA.

