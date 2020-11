Mise à jour économique : La FECQ salue les investissements





DU MINISTRE GIRARD EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) souligne les nouveaux investissements annoncés par le ministre des Finances dans le cadre de la mise à jour économique. Le gouvernement démontre une considération des besoins de la population étudiante et du corps enseignant en investissant dans l'allègement de la charge de travail de celui ci et dans l'amélioration des services d'aide en santé psychologique. Or, tout n'est pas réglé.

DES RESSOURCES POUR LES PERSONNES ENSEIGNANTES

Ces investissements permettront au corps enseignant, fort surchargé en raison des modalités liées à l'enseignement à distance, d'avoir des conditions d'enseignement plus adéquates. « La personne enseignante est au coeur de la réussite de la population étudiante et la FECQ salue cet investissement du gouvernement visant à améliorer les conditions d'enseignement. Cependant, il importe qu'en parallèle la tâche enseignante soit allégée afin d'assurer un encadrement adéquat des étudiant.es », rappelle Noémie Veilleux, présidente de la FECQ. Bien que les 25M$ injectés dans le réseau de l'enseignement supérieur constituent un bon premier pas, beaucoup reste à faire pour assurer la réussite des étudiant.es.

DES SERVICES D'AIDE PSYCHOSOCIALE ACCESSIBLES

La FECQ salue également l'investissement de 10 M$, annoncé par le ministre Lionel Carmant la semaine dernière et présent dans cette mise à jour budgétaire. La santé psychologique de la population étudiante se détériorant de jour en jour, la FECQ rappelle la nécessité urgente de mettre en place des outils fonctionnels pour qu'elle s'améliore rapidement. En ce sens, il importe d'assurer l'accessibilité universelle des services.

« Les services d'aide psychosociale actuellement disponibles au sein du réseau le sont à géométrie variable. Ce financement doit servir à réajuster le tir et à faire en sorte que toutes les personnes étudiantes, peu importe leur cégep de provenance, puissent recevoir rapidement l'aide dont elles ont besoin », soutient Mme Veilleux.

