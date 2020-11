Déclaration du ministre Garneau sur la Journée nationale de sensibilisation à la sécurité des drones





OTTAWA, ON, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a fait la déclaration suivante :

« Partout au Canada, les drones jouent un rôle important en reliant les collectivités aux ressources dont elles dépendent, en accédant aux zones rurales et éloignées difficiles d'accès et en contribuant aux opérations de recherche et de sauvetage destinées à sauver des vies. Les drones deviennent rapidement un secteur économique important au Canada et offrent de grandes possibilités pour améliorer la vie des Canadiens partout au pays.

« Je suis fier de souligner la toute première Journée nationale de sensibilisation à la sécurité des drones (Journée de la sécurité des drones). Cette journée est consacrée au monde stimulant et innovateur des drones et au rôle important que tous les pilotes jouent en les faisant voler de manière sécuritaire et en les gardant à une distance sûre des personnes et des autres aéronefs.

« En raison de la popularité et des responsabilités grandissantes liées au vol des drones, le Canada demeure un ardent défenseur de leur utilisation sécuritaire tout en appuyant l'innovation et l'essor économique de ce secteur. Nos règles sur les drones concilient la fonctionnalité et l'utilisation sécuritaire, ce qui peut créer de nouvelles possibilités pour les Canadiens et permettre aux pilotes de drone à des fins récréatives et non récréatives d'accéder en toute sécurité à l'espace aérien canadien.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l'industrie sur des projets pilotes et des certificats d'opérations aériennes spécialisées pour obtenir de nouvelles opérations novatrices, et nous concevons un cadre réglementaire qui permettra plus d'opérations hors visibilité directe.

« Notre gouvernement se réjouit de poursuivre son travail avec les collectivités et l'industrie pour développer le plein potentiel que ces nouvelles technologies stimulantes peuvent offrir aux Canadiens. »

