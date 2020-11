/R E P R I S E -- Avis aux médias - Andrés Fontecilla manifeste pour le logement dans Villeray/





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, prendra part à un rassemblement pour exiger plus de logement social dans Villeray ce vendredi 13 novembre à 15h30 sur le site de l'ancien Hôpital Chinois au 7500 rue Saint-Denis, à Montréal.

M. Fontecilla sera disponible pour des entrevues sur place et par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 13 novembre 2020 Heure: 15h30 Lieu: 7500 Rue St-Denis, Montréal

