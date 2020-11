La Banque CIBC est nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour une neuvième année consécutive





La banque est félicitée en raison du soutien qu'elle a offert lors de la pandémie de COVID-19 et de son milieu de travail inclusif

TORONTO, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Pour la neuvième année consécutive, la Banque CIBC a été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp Canada Inc. pour avoir continué d'offrir un milieu de travail positif et inclusif et pour avoir offert aux membres de l'équipe les ressources et l'aide nécessaires tout au long de la pandémie. Dans le contexte de la COVID-19, la Banque CIBC s'est surtout efforcée de fournir aux employés les ressources nécessaires pour continuer à perfectionner leurs compétences et favoriser leur bien-être.

« Nous sommes honorés d'être reconnus lors d'une année qui a présenté beaucoup de défis uniques pour notre milieu de travail. Nous avons rapidement pris des mesures visant à assurer la sécurité des membres de notre équipe et à veiller à ce qu'ils disposent de l'aide et des ressources dont ils ont besoin pendant cette période, a déclaré Sandy Sharman, première vice-présidente à la direction, Personnel, culture et marque. Je suis fière de la façon dont les membres de nos équipes se sont adaptés et sont intervenus pour prendre soin les uns des autres, de nos clients et de nos collectivités. »

Mediacorp sélectionne les 100 meilleurs employeurs au Canada en fonction de leur succès dans un certain nombre de catégories, y compris les avantages sociaux, la formation et le perfectionnement des compétences, l'engagement communautaire et la gestion du rendement.

La Banque CIBC a également été reconnue en raison de son appui à des solutions novatrices qui aident à rendre les collectivités plus inclusives en offrant de meilleures possibilités d'emploi et un meilleur accès à l'éducation, en mettant l'accent sur les personnes handicapées, les peuples autochtones et la communauté noire. De plus, la Banque CIBC a été félicitée en raison de ses activités de bienfaisance, y compris la Course à la vie CIBC de la Fondation canadienne du cancer du sein et la Journée du miracle CIBC, qui vient appuyer des organismes d'aide à l'enfance.

Voici d'autres reconnaissances récentes pour la Banque CIBC :

L'une des 5 banques les plus sûres en Amérique du Nord, selon le magazine Global Finance

Note globale la plus élevée pour la fonctionnalité et l'expérience utilisateur parmi les applications bancaires mobiles canadiennes selon le rapport Canadian Mobile Apps du deuxième trimestre de 2019 publié par The Forrester Banking Wavetm

L'un des 50 milieux de travail les plus engagés au Canada (50 Most Engaged Workplaces), selon Achievers

(50 Most Engaged Workplaces), selon Achievers L'un des 100 meilleurs employeurs au Canada selon Universum

selon Universum L'une des 10 meilleures entreprises au Canada selon LinkedIn

selon LinkedIn Sélectionnée par TalentEgg dans la catégorie Meilleure contribution à la formation professionnelle des étudiants

L'une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights .

selon . Entreprise généreuse d'Imagine Canada

