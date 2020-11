Stages 2021-2022 de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant - Cinq stages pour découvrir les rouages du travail parlementaire





QUÉBEC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est le 15 novembre prochain que sera lancé l'appel de candidatures pour le recrutement de cinq stagiaires qui, pendant dix mois, plongeront au coeur de l'activité parlementaire, à l'Assemblée nationale du Québec. Ce stage se déroule de septembre 2021 à juin 2022 et est assorti d'une bouse de 24 000 $. Les titulaires d'un diplôme universitaire désireux de vivre cette expérience unique peuvent poser leur candidature jusqu'au 15 février 2021.

Associés en alternance à une députée ou un député du gouvernement et de l'opposition, les stagiaires appuient les élus dans leur travail en toute neutralité, sur la colline Parlementaire et en circonscription. Ils doivent également rédiger un essai sur un sujet touchant le parlementarisme et la démocratie, en plus d'organiser et de réaliser une mission à l'étranger qui, ultimement, donne lieu à une analyse comparative des systèmes parlementaires.

« Le stage de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant offre l'occasion de découvrir les coulisses de la politique québécoise, de démystifier le rôle que jouent les parlementaires et de comprendre les dynamiques qui s'opèrent au sein de cette grande institution qu'est l'Assemblée nationale. Pendant dix mois, nous avons la chance de vivre au rythme du travail parlementaire et de nous initier à la vie politique dans un cadre non partisan. Ce stage nous procure non seulement un accès privilégié aux lieux où sont débattus les enjeux fondamentaux de notre société, mais surtout aux personnes qui incarnent et font avancer la démocratie québécoise. » Annie-Pier Bacon, boursière 2019-2020

Les conditions d'admissibilité

Le candidat ou la candidate doit avoir la citoyenneté canadienne ou avoir obtenu sa résidence permanente au Canada, en plus d'être titulaire d'un diplôme d'une université québécoise

(1er, 2e ou 3e cycle) depuis moins de deux ans ou être sur le point de l'obtenir. Pour plus d'informations ou pour remplir le formulaire de candidature, les personnes intéressées sont invitées à visiter le site Internet au www.fondationbonenfant.qc.ca.

Depuis plus de 40 ans, la Fondation Jean-Charles-Bonenfant poursuit sa mission, qui consiste à augmenter, à améliorer et à diffuser les connaissances sur les institutions politiques

et parlementaires du Québec, et à promouvoir l'étude et la recherche.

