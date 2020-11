Le SdesJ lance la 3e phase de son programme de lutte contre la fracture numérique





MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Suite à l'apport de nouveaux partenaires financiers, le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ) annonce, la 3e phase du programme 4C. « Nous saluons la générosité de nos partenaires financiers qui aide les familles les plus vulnérables à faire face à la fracture numérique », a déclaré Edouard Staco, président du SdesJ.

Le programme 4C vise à résoudre les inégalités d'accès aux équipements et l'amélioration des compétences numériques pour près de 3000 jeunes et leurs familles issues de la mosaïque de la société québécoise. Depuis son lancement en avril 2020, dans le contexte de la COVID-19, les demandes d'admission ne cessent d'exploser. « Nous sommes heureux de voir déjà les retombées de ce programme novateur. Nous profitons de l'occasion pour rendre un hommage aux 26 organismes et à nos partenaires scolaires qui contribuent à sa réussite », a commenté Staco.

Partenaires financiers du programme 4C : Centraide du Grand Montréal, via son fonds d'urgence COVID-19 et le fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC) du gouvernement fédéral, La Fondation Lucie et André Chagnon, Power Corporation du Canada, le député de Viau Frantz Benjamin et le député de Laurier Dorion Andrès Fontecilla.

Organismes membres du programme 4C : Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM), Chantier d'Afrique du Canada (CHAFRIC), Forum jeunesse afro-québécoise, Maison d'Haïti, One Full Circle, Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, Afrique au féminin, Bien dans mes basket, Black Community ressources center, Coumbite Laval, Fondation Jeunesse et perspectives, CARD,Quebec Black board of educators (QBBE), CARD, Maison des jeunes L'ouverture, Centre NA Rive, Bien dans mes basket, Westcan, Hoodstock, CHAIS, Maison des Jeunes des Rivières des Prairies, KNVA, GAPS-Vies, Lachine LAB, Projet Villeray, Genilab, Centre communautaire vie abondante, COPAQ, CIDIHCA.

À propos du SdesJ

Le SdesJ est un réseau novateur qui se donne pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec, en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires. Ce réseau compte plus de 40 organismes et associations des communautés noires francophones et anglophones.

SOURCE Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires

