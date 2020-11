Le CN se classe parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada





MONTRÉAL, 13 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d'annoncer qu'il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada (2021) selon Mediacorp Canada Inc.



La mention décernée au CN souligne l'engagement de l'entreprise à offrir des programmes à l'intention du personnel et des lignes de conduite en milieu de travail exceptionnels. La Caisse de bienfaisance des employés et des retraités du CN, une initiative avant-gardiste qui a permis de recueillir plus de 18,5 M$ depuis 2010 au profit d'organismes de bienfaisance canadiens, a joué un rôle marquant dans cette nomination. L'importance accordée à la santé des employés en lien avec le Programme d'aide au personnel et à la famille ainsi que la possibilité de recourir à la télémédecine ont également été dignes de mention.

« C'est une immense fierté et un honneur pour le CN de se classer, encore une fois cette année, parmi les meilleurs employeurs au Canada. Le mérite revient à chaque cheminot du CN qui offre avec passion un service hors pair et sécuritaire au quotidien. Je tiens à les remercier pour leur contribution essentielle au succès du CN. »

- Dorothea Klein, première vice-présidente et chef des ressources humaines du CN

Cette distinction s'ajoute aux autres désignations du CN parmi les 100 meilleurs employeurs de Montréal et l'un des meilleurs employeurs au chapitre de la diversité au Canada pendant quatre années consécutives.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l'extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

