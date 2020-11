Invitation aux médias - Bilan de la situation actuelle de la COVID-19 dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean





QUÉBEC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle la ministre responsable de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, fera le point sur la situation actuelle de la COVID-19 dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean.

Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée de la mairesse de Ville Saguenay, Mme Josée Néron, de la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay - Lac-Saint-Jean, Mme Julie Labbé, ainsi que du directeur régional de santé publique du Saguenay - Lac-Saint-Jean, Dr Donald Aubin.

Pour participer à la conférence de presse virtuelle, les représentants des médias doivent s'inscrire au préalable, par courriel, avant 10 h, en écrivant à l'adresse 02ciusss.medias@ssss.gouv.qc.ca. La procédure de connexion à l'événement ZOOM leur sera ensuite envoyée.

DATE : Vendredi, 13 novembre 2020



HEURE : 11 h

Connexion à l'événement virtuel dès 10 h 30



LIEU : Conférence virtuelle, sur ZOOM

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 08:51 et diffusé par :