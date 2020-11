Medtronic Canada reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2021





La réponse à la COVID-19, l'accent sur la mission et un programme complet de santé et de bien-être sont quelques-unes des raisons de ce choix

BRAMPTON, ON, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Medtronic Canada ULC, une filiale de Medtronic plc (NYSE : MDT), a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue par MediaCorp comme l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2021, pour la septième fois.

Canada's Top 100 Employers est un concours national visant à déterminer les employeurs qui dominent leur industrie en offrant à leurs employés des lieux de travail exceptionnels et les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.

Pendant la pandémie mondiale de cette année, Medtronic a priorisé la communication continue, la santé mentale et la santé et la sécurité de ses employés. Depuis le mois de mars, 94 pour cent des employés travaillent à domicile et peuvent compter sur les communications continues de la direction pour rester en contact. Le président de l'entreprise, Neil Fraser, a commencé par tenir des appels hebdomadaires (maintenant bimensuels) avec tous les employés, auxquels participait un éminent médecin en santé publique pour couvrir les dernières nouvelles sur la COVID-19 et répondre aux questions et aux préoccupations des employés. « Nous savons que pendant cette période de grandes turbulences, nos employés appréciaient nos réunions hebdomadaires, qui leur permettaient de maintenir des liens avec le reste de l'entreprise et de se soutenir les uns les autres », dit Neil Fraser.

Les employés ont continué d'incarner la mission de l'entreprise : soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie.

Nicole Martel, représentante des services externes, est d'accord. Madame Martel parcourt les routes de l'Ontario quatre jours par semaine. Elle s'occupe de l'entretien et de la réparation des ventilateurs de Medtronic, les produits au premier plan de la gestion de certains patients hospitalisés pour la COVID-19. Elle couvre tout l'Ontario et quand les vols ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19, elle a parfois dû conduire pendant 12 heures pour aider des clients.

Le cinquième principe de la mission de l'entreprise, reconnaître la valeur personnelle de tous nos employés, rejoint Madame Martel. « Je ne me suis jamais sentie seule pendant la pandémie, ajoute-t-elle. Grâce aux appels hebdomadaires de Neil, à mon équipe formidable et aux programmes de santé offerts, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin pour poursuivre mon travail. »

En mai 2020, l'entreprise a ajouté un régime de soins de santé virtuels à l'intention des employés, qui comprend des consultations en ligne avec un médecin. L'entreprise a également collaboré avec l'Association canadienne pour la santé mentale et a adopté l'outil Ça va pas aujourd'hui® pour soutenir la santé mentale de ses employés; Medtronic encourage également la santé physique grâce à des cours de mise en forme et de méditation en ligne.

Medtronic est le plus grand employeur dans le domaine des dispositifs médicaux au Canada et les technologies de Medtronic sont utilisées pour traiter près de 70 affections. L'an dernier, les innovations de Medtronic ont aidé 75 millions de personnes dans le monde : deux personnes chaque seconde.

À propos de Medtronic Canada ULC

Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca) est une filiale de Medtronic plc, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Au service des médecins, des hôpitaux et des patients à l'échelle du pays, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, et possède des bureaux régionaux à Montréal et Vancouver ainsi qu'un Centre de ressources Medtronic à Surrey en Colombie-Britannique. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

