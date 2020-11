Mise à jour économique - Faire plus pour sortir de la crise en santé





MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La mise à jour économique du gouvernement Legault ne va pas chercher les marges nécessaires pour mettre fin à la crise en santé, services sociaux et dans les services de garde éducatifs. La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) préconise une réforme de la fiscalité audacieuse pour parvenir à améliorer nos services publics.

Une relance économique qui laisse peu de place aux services publics et aux travailleurs

La mise à jour économique a pour objectif de revenir à l'équilibre budgétaire dans 5 ans, le tout sans aller chercher de nouveaux revenus. Pourtant, la pandémie montre à quel point nos services publics ont fait les frais des politiques d'austérité des dernières décennies. Le manque de personnel, les enjeux de santé mentale, la qualité des soins aux aîné-es sont autant d'enjeux qui nécessitent des investissements majeurs pour parvenir à répondre aux besoins de la population.

C'est pourquoi la FSSS-CSN souhaite que la relance économique mise davantage sur nos services publics. Le gouvernement compte sur une augmentation des transferts fédéraux en santé pour financer les mesures qu'il a annoncées dernièrement dans le réseau. Cette augmentation, bien que souhaitable, est loin d'être à portée de main et n'empêche en rien le gouvernement d'augmenter ses propres revenus.

«?Si on ne veut pas aller chercher de nouveaux revenus tout en gardant le cap sur la réduction de la dette et un retour rapide à l'équilibre budgétaire, on peut craindre une nouvelle forme d'austérité. Le gouvernement doit sortir de son étau idéologique et prendre les moyens qui s'imposent pour sortir de la crise de nos réseaux?», explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Des solutions fiscales pour renforcer le filet social

Selon la FSSS-CSN, la population du Québec a suffisamment souffert du désinvestissement dans les services publics, les programmes sociaux et l'action communautaire autonome.

En vue du prochain budget, qui déterminera en grande partie notre capacité collective à traverser cette crise, et les autres qui pourraient subvenir, la FSSS-CSN demande au gouvernement Legault d'adopter, dès le prochain budget, les solutions fiscales qui lui permettront de procéder aux investissements nécessaires pour renforcer le filet social.

L'organisation, qui est membre de la Coalition Main rouge, invite donc tous ses membres et la population à signer la pétition qu'elle lance aujourd'hui.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120?000 membres dans les secteurs publics et privés, dont près de 100?000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

